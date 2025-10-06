Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας

Τα εγκαίνια του έργου ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας, πραγματοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι, σε κλίμα ικανοποίησης και συγκίνησης.

Και αυτό γιατί τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε και ο μητροπολίτης Σπάρτης και Μονεμβασίας Ευστάθιος, που κατάγεται από τη Βαλύρα και ήταν μαθητής του σχολείου πριν από 76 χρόνια.

“Τον γνωρίζω, αλλά τώρα είναι αγνώριστος ο χώρος”, παρατήρησε ο κ. Ευστάθιος. Σημείωσε πως “είναι το σχολείο που φοίτησα και όσα χρόνια και να πέρασαν, οι στιγμές θα είναι ανεξίτηλες” και αναφέρθηκε στους δασκάλους του με τα μικρά τους ονόματα, που “έδιναν όλο τον εαυτό τους και δίδασκαν με την ενάρετη και βιωτή πολιτεία τους”.

Ο σεβασμιώτατος προσέφερε ως δώρο στο σχολείο μια εικόνα της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα μια εκδρομή για τα παιδιά του σχολείου.

Στη συνέχεια, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και αφού αναφέρθηκε στις προσωπικότητες που εξήλθαν στην κοινωνία, από το συγκεκριμένο σχολείο, επεφύλαξε μια έκπληξη στον Γέροντα Άγιο Σπάρτης, προσφέροντάς του ένα φωτογραφικό κολάζ με φωτογραφίες του Γέροντος από την παιδική ηλικία, τόσο κατά την σχολική όσο και κατά την εκκλησιαστική του δραστηριότητα, το οποίο επιμελήθηκε ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας – αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος παρατήρησε ότι “η ποιοτική εκπαίδευση είναι το οξυγόνο, το καλύτερο δώρο στα παιδιά μας, είναι η βάση για να προχωρήσει μια πολιτεία μπροστά”. Επισήμανε ότι ο Δήμος με το έργο αυτό έβαλε ένα λιθαράκι στην αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης, ευχαρίστησε τις “Κτιριακές Υποδομές” κι εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν και άλλα έργα.

Ο διευθύνων σύμβουλος των “Κτιριακών Υποδομών” Θανάσης Γιάνναρης ενημέρωσε ότι το έργο κόστισε 614.000 ευρώ. Είπε ότι η επένδυση σε έργα εκπαίδευσης στην επαρχία, που δοκιμάζεται από την πληθυσμιακή συρρίκνωση, είναι ζωτικής σημασίας και στάθηκε στα ποιοτικά σχολεία και την πρόσβαση στη γνώση. Και κατέληξε πως “επιτελέσαμε, επιτελούμε και θα επιτελούμε το καθήκον μας, ειδικά στη Μεσσηνία”.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους βουλευτές Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τη διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεοφανία Σιούτη, τον πρόεδρο της Κοινότητας Βαλύρας Δημήτρη Τσιλίκα και τον διευθυντή του σχολείου Γιώργο Κοσμόπουλο.

Η εκδήλωση των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με το κόψιμο της κορδέλας και ξενάγηση στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου.

Γ.Σ.