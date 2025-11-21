Καλαμάτα: Καταγγελίες από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα στα σχολεία - Καθησυχαστικοί τόνοι από τη δημοτική αρχή

Μέτωπο καταγγελιών άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όπου γονείς, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι φορέων προσήλθαν για μια ακόμα φορά για να περιγράψουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές σχολικές μονάδες της πόλης.

Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν σοβαρές ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας, επικίνδυνες υποδομές, ελαττωματικό εξοπλισμό και προβλήματα συντήρησης, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές σε περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών.

Παρά το βάρος των καταγγελιών, η συζήτηση εκτράπηκε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, απομακρύνοντας το επίκεντρο από τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα της Καλαμάτας.

Για το θέμα των σχολείων, τον λόγο πήραν η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας Κατερίνα Μπαλαμπάνη και ο γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, Θεόφιλος Παπαδόπουλος.

Μεταξύ άλλων, τονίστηκε πως οι παγίες είναι ανύπαρκτες και ότι οι περιορισμοί του Δήμου δεν αφήνουν περιθώρια ώστε τα σχολεία να αντλήσουν πόρους για βασικές ανάγκες. Για τα τεχνικά προβλήματα σε σχολεία, έγιναν αναφορές για σαθρούς τοίχους, σκουριασμένους σωλήνες της ΔΕΥΑΚ, και χώρους που τα παιδιά κινδυνεύουν με ηλεκτροπληξία, ενώ έγινε λόγος ακόμα για καυστήρες που βρίσκονται δίπλα σε εργαστήρια χημείας. Αμηχανία παράλληλα προκάλεσε η καταγγελία για πτώση μεγάλου σοβά πάνω σε παγκάκι του 1ου ΕΠΑΛ, δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιο παιδί, καθώς και η επισήμανση για έλλειψη φαρμακευτικού υλικού.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως ο δήμος εκθειάζει τις όποιες εργασίες του στα σχολεία, όπως τα βαψίματα και ορισμένες επισκευές σε χώρους υγιεινής, δηλαδή τα αυτονόητα όπως είπε και τα απολύτως απαραίτητα, ενώ επέκρινε την απαξιωτική στάση της δημοτικής αρχής απέναντι στους διαμαρτυρόμενους.

Ο Δημήτρης Οικονομάκος σχολίασε πως τα χρήματα των προϋπολογισμών του Δήμου και της Κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι περισσότερα για τα σχολεία και να μην πηγαίνουν σε άλλους τομείς και έργα όπως της 23ης Μαρτίου και της Υπαπαντής, εκτιμώντας πως ο αριθμός του προσωπικού που χειρίζεται τα θέματα των σχολείων δεν είναι ικανοποιητικός. Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων, ξεχωρίζοντας αυτή του Γιώργου Σωφρονά. Ο ίδιος πρότεινε να σταματήσει η σπατάλη χρημάτων για εκδηλώσεις και αυτά να αξιοποιηθούν στην παιδεία, φέρνοντας ως παράδειγμα την συναυλία για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη ρίψη πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσαν οι συνεχόμενες παρεμβάσεις του αντιδημάρχου Γιάννη Μπάκα προς τους διαμαρτυρόμενους γονείς και εκπαιδευτικούς, βλέποντας όπως είπε κομματικές σκοπιμότητες, τακτική που σταμάτησε όταν παρενέβη για το θέμα η Χριστίνα Καντζιλιέρη από τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου προέτρεψε εκπαιδευτικούς και διευθυντές να επιστρέψουν ελαττωματικά είδη με επίσημο έγγραφο, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο που τα στέλνει. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ξεκαθάρισε πως υποβάλλονται πλήρεις φάκελοι για προγράμματα που σχετίζονται με χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να ενισχυθούν τα σχολεία, και ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε πιο προχωρημένο επίπεδο προσεισμικού ελέγχου σε εφτά κτήρια, ενώ ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος τόνισε πως γίνονται συντηρήσεις καυστήρων σε ετήσια βάση, και ότι ανανεώθηκε η σύμβαση για την επισκευή των ανελκυστήρων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε την αναντιστοιχία πόρων και αρμοδιοτήτων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχουν “λεφτόδεντρα”. Ως προς τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, επεσήμανε πως για θέρμανση, καθαριότητα, ρεύμα και νερό χρειάζονται 1.800.000 ευρώ, με το κράτος να δίνει τις 800.000 ευρώ. Για συντηρήσεις, προμήθειες, συνεργεία, επιβλέψεις κ.α. ο ίδιος σημείωσε πως ο Δήμος δαπανά 1.200.000 ευρώ, λαμβάνοντας αντίστοιχα 260.000 ευρώ. “Με άλλα λόγια ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει περίπου 2 εκατ. ευρώ το χρόνο από δικούς του πόρους” πρόσθεσε, λέγοντας πως αν οι όποιες ενέργειες βασίζονταν μόνο στα χρήματα του κράτους, τα σχολεία θα κατέρρεαν.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας πρόσθεσε πως όσοι παρουσιάζουν τα κτήρια “δήθεν ακατάλληλα”, τα λεγόμενα τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παρά τις ελλείψεις. Ως προς τις μελέτες, είπε πως ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος έγινε μέσα από πρόκληση του προγράμματος “Φιλόδημος”, έχοντας ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση σε 62 δημοτικά κτήρια από τον ΟΑΣΠ, τη στιγμή που σε 12 απαιτείται δευτεροβάθμιος έλεγχος. Ο ίδιος δήλωσε πως όπου απαιτηθεί ο Δήμος θα προχωρήσει σε συμπληρωματικές μελέτες, ενώ για την πυροπροστασία επεσήμανε πως έγιναν μελέτες για όλα τα σχολεία, με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε την ανάγκη χρηματοδότησης από το αρμόδιο υπουργείο, λέγοντας σε άλλο σημείο πως τον Δεκέμβριο θα προκηρυχθεί διαγωνισμός και να αξιοποιηθούν για το θέμα 270.000 ευρώ. “Πρόκειται για 800 πυροσβεστήρες και 2.300 φωτιστικά ασφαλείας μαζί με την τοποθέτηση” συμπλήρωσε. Για τα πρόστιμα της Πυροσβεστικής, υπογράμμισε πως η υπηρεσία ζητάει πράγματα που όντως απαιτούνται, με το Δήμο από το νέο έτος να εστιάζει σε νέες χρηματοδοτήσεις, μεταξύ άλλων για τα νηπιαγωγεία, ώστε να καλυφθούν τα όποια κενά.

Παρότι πάντως δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή για τα θέματα των σχολείων, μια συνεδρίαση που θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο “φως” σε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των σχολικών μονάδων της πόλης κατέληξε να βυθιστεί σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το ουσιαστικό θέμα που απασχολεί δεκάδες οικογένειες της Καλαμάτας.

Nα σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έδωσε το λόγο σε άλλους εκπροσώπους γονέων και εκπαιδευτικών, παρότι εκφράστηκε η επιθυμία να τοποθετηθούν.