«Δεν είμαι η δυσκολία μου, είμαι πολλά περισσότερα»: Εκδήλωση-συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, οι Σύλλογοι Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων του ΕΕΕΕΚ και του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας διοργανώνουν σήμερα, στις 6 μ.μ., εκδήλωση-συζήτηση με τίτλο «Δεν είμαι η δυσκολία μου, είμαι πολλά περισσότερα», στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, αφιερωμένη στην αποδοχή, την ισότητα, τον σεβασμό και τη δύναμη της διαφορετικότητας.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει, να ενημερωθεί, να συγκινηθεί και να γιορτάσει τα παιδιά που καθημερινά εξελίσσονται και γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει ότι η αναπηρία δεν είναι έλλειψη, αλλά διαφορετικός τρόπος ύπαρξης, και ότι κάθε παιδί αξίζει να λάμπει. Θα προβληθούν ταινίες με πρωταγωνιστές τα παιδιά των σχολείων.