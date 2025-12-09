Έναρξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Let the Light Shine” στην Καλαμάτα

Ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα η ευρωπαϊκή κατάρτιση “Let the Light Shine: Illuminating the Path to Inclusive, Engaged Citizenship”, η οποία υλοποιείται από την PHAOS Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus – Mobility of Youth Workers, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στην κατάρτιση συμμετέχουν 30 youth workers και youth leaders από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Λιθουανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία και Ουγγαρία,υπό την καθοδήγηση δύο έμπειρων εκπαιδευτριών στον τομέα της νεολαίας, της Φωτεινής Αράπη και της Παναγιώτας Αράπη. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν για έξι ημέρες, εξερευνώντας ζητήματα κοινωνικής ένταξης, ποικιλομορφίας, ενεργούς συμμετοχής των νέων, καθώς και καινοτόμων μη τυπικών μεθόδων μάθησης. Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων, τη δημιουργία εμπιστοσύνης και την οικοδόμηση μιας ανοιχτής, συμπεριληπτικής μαθησιακής κοινότητας.

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν και να ξεκινήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Στόχος του σχεδίου είναι να: ενδυναμώσει youth workers ώστε να μπορούν να δημιουργούν συμπεριληπτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, να προωθήσει τη διαπολιτισμική κατανόηση και τις intersectional προσεγγίσεις, να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική και κοινοτική ζωή, να ενσωματώσει στην καθημερινή πρακτική μεθόδους μη τυπικής μάθησης όπως εργασία σε ομάδες, μάθηση μέσω ιστοριών (storytelling), ασκήσεις προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων και να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων και youth workers δεσμευμένων στην κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, ομαδικές ασκήσεις και δραστηριότητες γνωριμίας, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία γνωρίσουν ανθρώπους και εγχειρήματα της πόλης και να ανακαλύψουν τις ομορφιές που αυτή προσφέρει.