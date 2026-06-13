Η 20ή επέτειος του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λος Αντζελες

Η φετινή έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας στην καρδιά του κινηματογράφου, στο παγκοσμίως γνωστό Χόλιγουντ.

Το Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF) ξεκίνησε με την προβολή της ταινίας του σκηνοθέτη Γιώργου Γεωργόπουλου Patty Is Such a Girly Name, η οποία είχε λάβει πέντε βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της ταινίας είναι η έφηβη αθλήτρια του τζούντο Δάφνη, που ονειρεύεται να συμμετάσχει στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να το πετύχει, όμως, πρέπει να αφήσει το νησί της, την Ικαρία, όπου μεγάλωσε, και να έρθει στο Πέραμα. Την καθοδήγηση της νεαρής αθλήτριας αναλαμβάνει ο καταξιωμένος προπονητής Yuri, ο οποίος προσπαθεί και ο ίδιος να επανέλθει στην προπονητική καριέρα, από την οποία είχε απομακρυνθεί έπειτα από μια αβάσιμη κατηγορία.

Η Δάφνη, που υποδύεται εξαιρετικά η Μορτ Κλοναράκη, αντιμετωπίζει αντιξοότητες και μια ερωτική απογοήτευση που παραλίγο να την οδηγήσουν στην εγκατάλειψη του ονείρου της, κάτι που αποτράπηκε την τελευταία στιγμή. Ο Βαγγέλης Μουρίκης, που υποδύεται τον Yuri, έλαβε τιμητική μνεία από το φεστιβάλ για την ερμηνεία του.

Το ίδιο βράδυ τιμήθηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής Dean Tavoularis, γνωστός για την πολυετή συνεργασία του με τον Francis Ford Coppola στην τριλογία The Godfather. Χορηγός της πρεμιέρας ήταν το Netflix και η δεξίωση που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό κινηματογράφο του Χόλιγουντ, το Egyptian Theatre.

Η τελετή λήξης έγινε στον ίδιο ιστορικό κινηματογράφο και το πρόγραμμα παρουσίασε η μουσική παραγωγός Vivianne Linou Gabriel. Το Επίτιμο Βραβείο Ορφέας απονεμήθηκε στον Ελληνογάλλο μουσικοσυνθέτη Alexandre Desplat, βραβευμένο με δύο Όσκαρ. Το βραβείο απένειμε ο σκηνοθέτης Malcolm Washington, καθώς ο μαέστρος έγραψε τη μουσική και για τη δική του ταινία.

Αφιέρωμα έγινε επίσης στη μνήμη του Γεώργιου Κολοβού, ο οποίος για πολλά χρόνια, μαζί με την οικογένειά του, υπήρξε ένας από τους βασικούς δωρητές του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα έκλεισε με την παρουσίαση της ταινίας Κράτα Με (Hold On To Me), της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της Μυρσίνης Αριστείδου, η οποία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Sundance, αποτελώντας την πρώτη κυπριακή παραγωγή που κερδίζει ένα τόσο σημαντικό βραβείο σε φεστιβάλ αυτού του βεληνεκούς.

Η ταινία εξετάζει τη σχέση πατέρα και κόρης, θέμα που η Αριστείδου είχε ήδη προσεγγίσει σε δύο προηγούμενες ταινίες μικρού μήκους. Εδώ, η 11χρονη Ίρις, μόλις μαθαίνει ότι ο απομακρυσμένος πατέρας της έχει επιστρέψει για την κηδεία του δικού του πατέρα, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τον πλησιάσει. Αν και στην αρχή εκείνος δείχνει να μην έχει διάθεση επανασύνδεσης, η επιμονή της Ίριδας τον οδηγεί σταδιακά να επανεξετάσει τη συμπεριφορά του.

Οι διακυμάνσεις της σχέσης τους κρατούν τον θεατή σε αγωνία για το αν τελικά πατέρας και κόρη θα μπορέσουν να αποκτήσουν έναν σταθερό συναισθηματικό δεσμό ή αν η προσπάθεια θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Η ερμηνεία της Μαρίας Πετρόβα ως Ίριδας είναι συγκλονιστική, ενώ εξαιρετική είναι και η ερμηνεία του Χρίστου Πασσαλή στον ρόλο του πατέρα.

Για τη νεαρή ηθοποιό, η σκηνοθέτις Αριστείδου μάς είπε: «Η Μαρία Πετρόβα ήταν δέκαμισι ετών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Δεν είχε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ως ηθοποιός. Τη βρήκαμε μέσα από μια πολύ εκτεταμένη διαδικασία αναζήτησης και κάστινγκ στην Κύπρο και, μόλις εμφανίστηκε, ήταν αμέσως ξεκάθαρο ότι είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Άρης Κατωπόδης, συντόνισε τη συζήτηση μετά την προβολή, με τη σκηνοθέτιδα να περιγράφει τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λόγω της υπερβολικής ζέστης, αλλά και επειδή η Πετρόβα, λόγω της ηλικίας της, μπορούσε να είναι διαθέσιμη μόνο λίγες ώρες την ημέρα.

Η ταινία δικαίως κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Φεστιβάλ και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις κυπριακές αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2026. Έχουν επίσης εξασφαλιστεί διανομές σε επιλεγμένες πλατφόρμες και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά προς το παρόν όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ταινία Φίλοι για Πάντα του σκηνοθέτη Κώστα Μούσουλη απέσπασε το Βραβείο Κοινού ως Καλύτερη Ταινία. Πρόκειται για μια ρομαντική κωμωδία με ξεχωριστές ιστορίες που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της φιλίας και της αγάπης.

Η πρώτη ιστορία μάς μεταφέρει στην Κρήτη, όπου η αγάπη έρχεται σε σύγκρουση με την κρητική βεντέτα και η φιλία δοκιμάζεται όταν μια κοπέλα ζητά από τον διστακτικό φίλο της να παρουσιαστεί ως αρραβωνιαστικός της, αντί για τον πραγματικό σύντροφό της από την αντίπαλη οικογένεια, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Η τελευταία ιστορία είναι και η πιο συναισθηματική, καθώς ο γάμος ενός ερωτευμένου επί χρόνια ζευγαριού ξεκινά με τους χειρότερους οιωνούς, όταν ο γαμπρός φτάνει στην τελετή μεθυσμένος και ανεβαίνει υποβασταζόμενος τα σκαλιά της εκκλησίας. Το γεγονός προκαλεί τη δυσαρέσκεια της εγκύου νύφης, η οποία αρχίζει να αμφιβάλλει για την ορθότητα της απόφασής της.

Ευτυχώς, η συζήτηση με την κουμπάρα της, την οποία υποδύεται η χαρισματική Ντορέττα Παπαδημητρίου, την πείθει να εμφανιστεί στη γαμήλια δεξίωση, όπου οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ηθοποιοί που υποδύονται το ζευγάρι, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη, είναι στην πραγματικότητα παντρεμένοι, ενώ η ηθοποιός ήταν πράγματι έγκυος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ταινία προσεγγίζει επίσης θέματα όπως η ερωτική αφύπνιση, η ανάγκη επιβεβαίωσης και η οικογενειακή αφοσίωση και, γενικότερα, αποτελεί μια ευχάριστη κωμωδία με πολύ καλές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς.

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Μούσουλη. Με σπουδές στην Αγγλία και την Αμερική, όπου εργάστηκε ως επιμελητής σεναρίων, είχε παράλληλα σκηνοθετήσει 18 ταινίες μικρού μήκους πριν η Iconic Films του δώσει την ευκαιρία να σκηνοθετήσει τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Ο Στίβεν Πριόβολος μαζί με τον Μάριο Τσιπόπουλο ανέλαβαν τη διεύθυνση φωτογραφίας.

Η ταινία μικρού μήκους The Smoker, σε σκηνοθεσία της Αλέξας Οικονομάκου, απέσπασε το Βραβείο Κοινού στην κατηγορία της.

Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ μπορείτε να δείτε όλες τις βραβευμένες ταινίες και τους νικητές.

Βασίλης Παπουτσής

Ανταποκριτής Λος Αντζελες