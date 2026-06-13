Μεσσήνη: Καταγγελία για επίθεση στο σπίτι του διαιτητή Τσιμπούρη

Επίθεση από αγνώστους στο σπίτι του στη Μεσσήνη κατήγγειλε ο Μεσσήνιος διαιτητής μπάσκετ Γιάννης Τσιμπούρης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, γύρω στις 2 τα ξημερώματα άγνωστοι με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι του φωνάζοντας και γράφοντας κάποια υβριστικά συνθήματα στον τοίχο, σχετιζόμενα με την ιδιότητά του ως διαιτητή.

Την ώρα εκείνη μάλιστα ο ίδιος φέρεται να ήταν μέσα στο σπίτι και βγαίνοντας να δει τι συμβαίνει ανέφερε ότι είδε δύο άτομα να φεύγουν.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης εξετάζοντας μεταξύ άλλων και πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης Τσιμπούρης είναι από τους διαιτητές που σφυρίζουν αγώνες της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ η καταγγελλόμενη επίθεση έγινε λίγες ώρες πριν το Game 5 (6 μ.μ. ΣΕΦ), που θα κρίνει οριστικά τον φετινό πρωταθλητή.

Παράλληλα πριν λίγες μέρες καταγγελία για ανάλογη επίθεση είχε γίνει και από τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα.