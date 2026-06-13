Μεσσηνία: 48χρονη με ηρωίνη στα Αρφαρά

Δύο συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών έγιναν τις περασμένες ημέρες στη Μεσσηνία.

Την Τετάρτη το μεσημέρι στα Αρφαρά μια 49χρονη κατείχε 6,40 γραμμάρια ηρωίνης σε μία συσκευασία και συνελήφθη από αστυνομικούς της

Α’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, ενώ η ποσότητα ηρωίνης κατασχέθηκε.

Την επόμενη ημέρα το μεσημέρι στην Καλαμάτα ένας 48χρονος και μία 40χρονη κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι και συνελήφθησαν

από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας. Προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.