3ο ΓΕΛ Καλαμάτας: Συγκέντρωση τροφίμων για τα Παιδικά Χωριά SOS

Διαφόρου είδους τρόφιμα συγκέντρωσαν τον Δεκέμβριο μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας και τα παρέδωσαν σε εθελοντικούς φορείς της πόλης και στα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας.

Η δράση έγινε στα πλαίσια του προγράμματος του Ενεργού Πολίτη για τον εθελοντισμό και της συμμέτοχης των μαθητών της Α’ Λυκείου στο πρόγραμμα “Κι αν ήσουν εσύ;” του Πανελλήνιου Δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση.
Στις 23 Δεκεμβρίου στο σχολείο παρευρέθηκε η κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη της τοπικής ομάδας στήριξης των Παιδικών χωριών SOS Kαλαμάτας Νάσια Δημητροπούλου και μίλησε στους
μαθητές της Α’ Λυκείου για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, καθώς και για το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής υποστήριξης Καλαμάτας των Παιδικών χωριών SOS Καλαμάτας.
Η κ. Δημητροπούλου παρέλαβε τα τρόφιμα που συγκέντρωσαν οι μαθητές του σχολείου για να τα παραδώσει στις άπορες οικογένειες που στηρίζουν τα παιδικά χωριά SOS στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

 

