Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ορκίστηκαν 100 απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής

Η τελετή έλαβε χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στον Αντικάλαμο, παρουσία συγγενών και φίλων των αποφοίτων, οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο για να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή. Συνολικά ορκίστηκαν 100 απόφοιτοι, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο σπουδών και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική και προσωπική τους πορεία. Την απαγγελία της καθομολόγησης έκανε ο πρωτεύσας Χαράλαμπος Φουρλεμάδης. Η ημέρα αποτέλεσε ορόσημο για τους νέους πτυχιούχους, αλλά και για τις οικογένειές τους, επισφραγίζοντας τις προσπάθειες και τους κόπους ετών. Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων Κωνσταντίνος Μαυρέας συμβούλεψε τους αποφοίτους να συνεχίσουν την προσπάθεια ενημέρωσης γύρω από την επιστήμη τους, καθώς προχωράει συνεχώς. “Σε αυτή την ανανέωση των γνώσεων οι καθηγητές που είχατε ως τώρα θα είναι αρωγοί, όπως αρωγός σε αυτή την προσπάθεια θα είναι και το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας αποκατάσταση” σημείωσε. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Οδυσσέας Σπηλιόπουλος επεσήμανε πως από εδώ και πέρα ξεκινάει ο αγώνας για την κατάκτηση των στόχων στη ζωή, τονίζοντας πως οι απόφοιτοι αποκτούν ένα πτυχίο με πολλές δυνατότητες στο επαγγελματικό πεδίο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχει η Σχολή, σχολιάζοντας πως με την αξιοποίηση των γνώσεων μπορεί να αναζητηθεί η ανάλογη εργασία. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ηλίας Μακρής σχολίασε πως το Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει λάβει μια από τις υψηλότερες αξιολογήσεις ανάμεσα στα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε ολόκληρη τη χώρα, από την εξωτερική επιτροπή που κάνει την διαδικασία αυτή στα Πανεπιστήμια. Ο ίδιος υπενθύμισε πως το Τμήμα εδώ και μια δεκαετία έχει σε λειτουργία δύο μεταπτυχιακά με επιτυχία και συμμετοχή, ένα εκ των οποίων πριν ένα μήνα πιστοποιήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία για την ποιότητα προγράμματος σπουδών. Ακόμα, υπογράμμισε πως έχουν αναπτυχθεί πολλές δράσεις για τους φοιτητές, φέρνοντας σε επαφή την αγορά εργασίας με τους νέους, ώστε να κάνουν την πρακτική τους. Κλείνοντας, παρότρυνε τους αποφοίτους να θέσουν μεγαλύτερους στόχους, μεταφέροντας τις επιτυχίες παλιότερων αποφοίτων που εργάζονται σήμερα σε μεγάλες εταιρείες της χώρας αλλά και του εξωτερικού.

