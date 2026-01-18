Διοργάνωση Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης από την ΤΕΧΑΝ

Το Πρωτάθλημα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «Most Valuable Protector της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα», δηλαδή MVP της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των νέων και ειδικότερα των μαθητών σε όλη τη χώρα, στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τμημάτων των Γυμνασίων και Λυκείων, στους οποίους λειτουργούν κοντά Πολυκέντρα Ανακύκλωσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία των Δήμων και τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.recycling-center.gr. Στην Καλαμάτα, όσοι επιθυμούν να ανακυκλώσουν μπορούν να απευθυνθούν σε συγκεκριμένα σημεία. Ειδικότερα, σημεία ανακύκλωσης λειτουργούν στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στο Κλειστό Γυμναστήριο "Τέντα", στην οδό Νέδοντος 117, στην οδό Αθηνών - Χώρος στάθμευσης 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας, στην οδό Αρτέμιδος 128, στην οδό Κρήτης ( μεταξύ Κανάρη και Φιλελλήνων), στο Πάρκο της Νέδοντος δίπλα από την παιδική χαρά, και στην οδό Ψαρών 25-29. Οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν στα Πολυκέντρα για ανακύκλωση πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά. Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης εκτυπώνεται αυτόματα το κουπόνι συμμετοχής του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης».

ΕΠΑΘΛΑ

Το μεγάλο δώρο – έπαθλο του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης», για τα έξι σχολικά τμήματα, και συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα από κάθε τάξη, που θα ανακυκλώσουν τα περισσότερα υλικά, είναι: Ένα ταξίδι πέντε ημερών στις ΗΠΑ για όλους τους μαθητές του πρωτεύσαντος σχολικού τμήματος ανά Τάξη Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης, για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει σε έναν αγώνα NBA. Στο Πρωτάθλημα θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ανά τάξη σε όλη τη χώρα ως τα «MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης», δηλαδή θα ανακηρυχθούν τα πρωτεύσαντα σχολικά τμήματα ως εξής: Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου, Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Γυμνασίου, Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου, Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Α’ Λυκείου, Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Β’ Λυκείου και το Το 1ο σχολικό τμήμα από όλα τα τμήματα της Γ’ Λυκείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το recycling-center.gr.