Δράση του Κέντρου Κοινότητας στον Αρι

Ενημερωτική συνάντηση για γονείς με θέματα που αφορούσαν τα παιδιά πραγματοποίησαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στον Άρι στελέχη του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα θέματα αφορούσαν τη σημασία της εκπαίδευσης και τη σταθερή φοίτηση στο σχολείο, τη σωστή διατροφή, το κάπνισμα, την υπερβολική χρήση οθονών, την τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος, τη συνειδητοποίηση των γονέων ως προς την ευθύνη τους απέναντι στα παιδιά, καθώς και την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και της ενεργού συμμετοχής των γονέων.

Η επαφή με τους γονείς έγινε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα, καθώς εξέφρασαν θετικά σχόλια. Επίσης, μίλησαν σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας για την ανάγκη επικοινωνίας που υπάρχει, προκειμένου να ενημερώνονται και να προσπαθούν ακόμα περισσότερο για την στήριξη των παιδιών τους.