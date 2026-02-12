eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 18:45

Δράση του Κέντρου Κοινότητας στον Αρι

Γράφτηκε από την

Δράση του Κέντρου Κοινότητας στον Αρι

Premium Strom

Ενημερωτική συνάντηση για γονείς με θέματα που αφορούσαν τα παιδιά πραγματοποίησαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στον Άρι στελέχη του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Τα θέματα αφορούσαν τη σημασία της εκπαίδευσης και τη σταθερή φοίτηση στο σχολείο, τη σωστή διατροφή, το κάπνισμα, την υπερβολική χρήση οθονών, την τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος, τη συνειδητοποίηση των γονέων ως προς την ευθύνη τους απέναντι στα παιδιά, καθώς και την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και της ενεργού συμμετοχής των γονέων.

Η επαφή με τους γονείς έγινε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα, καθώς εξέφρασαν θετικά σχόλια. Επίσης, μίλησαν σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας για την ανάγκη επικοινωνίας που υπάρχει, προκειμένου να ενημερώνονται και να προσπαθούν ακόμα περισσότερο για την στήριξη των παιδιών τους.

Κατηγορία Παιδεία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις