Εξετάσεις στην Καλαμάτα για χαρισματικά παιδιά από το Κολλέγιο “Ανατόλια”

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε παιδιά από την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, με τις εγγραφές να ολοκληρώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Το Κολέγιο Ανατόλια υλοποιεί από το 2013 καινοτόμα και διαδραστικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και αντιληπτικές ικανότητες, βάθος και εύρος σκέψης, περιέργεια, καθώς και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση.

Τα προγράμματα προσφέρουν ουσιαστικές ακαδημαϊκές προκλήσεις και διεξόδους σε μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερη δίψα για μάθηση και γνώση, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο σχολείο ή την οικονομική τους κατάσταση. Αποτελούν μία πολύτιμη και καινοτόμα εκπαιδευτική εμπειρία για παιδιά που αναζητούν περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει η τυπική σχολική τάξη, ώστε να εμβαθύνουν σε θέματα που αγαπούν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες διά βίου μάθησης, και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία στη σκέψη τους.

Με την επιτυχία τους στις εξετάσεις τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο συναρπαστικό κόσμο μάθησης, να γίνουν μέλη μίας δραστήριας κοινότητας και να διεκδικήσουν μία από τις πολλές υποτροφίες που προσφέρει το CTY Greece με την υποστήριξη των δωρητών του.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://cty-greece.gr/el/engrafeite-stis-exetaseis/ όπου υπάρχουν πληροφορίες για τα μαθήματα, τις ημερομηνίες εγγραφών και δείγματα των τεστ. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 332625 και 2310 398253 και στο μέιλ: cty@anatolia.edu.gr