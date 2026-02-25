Ψηφιακός εκσυγχρονισμός διοικητικών δομών εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοίνωσε την έναρξη παραλαβής και εγκατάστασης 265 νέων μονάδων σύγχρονου εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες θα κατανεμηθούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας. Η προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και περιλαμβάνει: 140 σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 30 φορητούς υπολογιστές, 11 ασπρόμαυρα φωτοαντιγραφικά Α3,

28 ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α4, 16 έγχρωμα πολυμηχανήματα Α4, 28 ασπρόμαυρους εκτυπωτές Α4, και 12 σαρωτές (scanner) Α4. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κατανομή του εξοπλισμού έγινε με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες των υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Υπουργού Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία –όπως επισημαίνεται– έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση των περιφερειακών δομών με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, για τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Όπως τονίζεται, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση σηματοδοτεί τη μετάβαση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Πελοποννήσου σε μια νέα εποχή, με έμφαση στη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.