Σε κλίμα συγκίνησης η ορκωμοσία των αποφοίτων Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε κλίμα χαράς και έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στο Κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Προπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η αίθουσα γέμισε από χαμόγελα, χειροκροτήματα και υπερηφάνεια, καθώς 72 νέοι επιστήμονες έκλεισαν έναν σημαντικό κύκλο σπουδών και έκαναν το πρώτο βήμα στη νέα τους επαγγελματική πορεία. Η εκφώνηση του όρκου έγινε από τις Ευγενία Κούστα και Άννα Ξεΐνη, οι οποίες ισοβάθμησαν ως πρώτες στη βαθμολογία, εκπροσωπώντας επάξια την προσπάθεια και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των συμφοιτητών τους.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή του διδακτορικού διπλώματος στην Ευγενία Πολυδωροπούλου, η οποία έλαβε την πρώτη διδακτορική διατριβή του Τμήματος, σηματοδοτώντας ένα ξεχωριστό ορόσημο για την εξέλιξη του.

Το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγήτρια Σοφία Ζυγά έκανε λόγο για έναν πολύ σημαντικό στόχο, λέγοντας πως αν και πρόκειται για ένα νεοσύστατο Τμήμα, έχει ήδη μια εξαιρετική πορεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, καθηγητής Γιώργος Πανουτσόπουλος, αναφέρθηκε στο όραμα να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, ένα μέρος όπου η επιστημονική αρτιότητα συναντά τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο ίδιος τόνισε πως η δημιουργία των εργαστηρίων και ο πλήρης εξοπλισμός τους αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο του Τμήματος, το οποίο -όπως είπε- ξεχωρίζει και για την έντονη ερευνητική του δραστηριότητα. Ο κ. Πανουτσόπουλος μίλησε στη συνέχεια για τα προγράμματα που υλοποιούνται με διάφορες θεματικές, υπογραμμίζοντας την τοποθεσία της Σχολής, η οποία αποτελεί την κοίτη της Μεσογειακής διατροφής. Οπως σχολίασε, μπαίνοντας οι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας, καλούνται να γίνουν πρεσβευτές της τεκμηριωμένης γνώσης, σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση γύρω από τη διατροφή αφθονεί. Παράλληλα, εστίασε στην εξωστρέφεια του Τμήματος μέσα από συνεργασίες, όπως με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και το ΚΕΘΕΑ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Φάβας, οι οποίοι συνεχάρησαν θερμά τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στις τοποθετήσεις τους υπογράμμισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη, καλώντας τους νέους επιστήμονες να συνεχίσουν το ταξίδι της γνώσης με αφοσίωση, υπευθυνότητα και πίστη στις δυνατότητές τους.