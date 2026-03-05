Skroutz: 25% αύξηση τζίρου των καταστημάτων της Αργολίδας το 2025

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, χαρτογραφεί τη δυναμική της τοπικής αγοράς στην Πελοπόννησο για το 2025, αποτυπώνοντας την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και την καταναλωτική δραστηριότητα. Μέσα από την ανάλυση των ετήσιων δεδομένων, καταγράφεται αύξηση παραγόμενου τζίρου 9% για τις τοπικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου και ενίσχυση του αριθμού των παραγγελιών τους κατά 6% σε σχέση με το 2024.

Ανάπτυξη για τις συνεργαζόμενες τοπικές επιχειρήσεις

Ο νομός Αργολίδας ηγήθηκε της ανόδου, με τα τοπικά καταστήματα να σημειώνουν αύξηση 25% στον τζίρο τους. Ακολούθησε ο νομός Μεσσηνίας με άνοδο τζίρου για τα καταστήματα 20%, ενώ οι νομοί Ηλείας και Αχαΐας κατέγραψαν αύξηση τζίρου 14% και 13% αντίστοιχα. Στο πεδίο του όγκου των πωλήσεων, τη μεγαλύτερη αύξηση στις παραγγελίες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου παρουσίασαν τα καταστήματα του νομού Αχαΐας με 14% και του νομού Ηλείας με 13%.

Προορισμοί παραγγελιών, είδη αγορών και χρόνος παράδοσης

Σχεδόν μία στις έξι παραγγελίες (17%) που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επαρχία το 2025 κατευθύνθηκε σε καταναλωτές προς την Πελοπόννησο. Ο μεγάλος όγκος των παραγγελιών αυτών προοριζόταν για τους νομούς Αχαΐας, Κορινθίας και Μεσσηνίας, οι οποίοι αναδείχθηκαν οι “πρωταθλητές” της περιφέρειας, με τους νομούς Αργολίδας, Ηλείας, Λακωνίας και Αρκαδίας να ακολουθούν. Αξίζει να τονιστεί ότι ο νομός Αχαΐας, είναι ο δεύτερος νομός σε ολόκληρη την επαρχία, μετά τις Κυκλάδες, με τις περισσότερες παραγγελίες που κατευθύνθηκαν προς τους καταναλωτές, συγκεντρώνοντας το 6% των συνολικών παραγγελιών της ελληνικής περιφέρειας (εκτός νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης).

Σε ό,τι αφορά στις καταναλωτικές προτιμήσεις, τα “Ειδικά Συμπληρώματα Διατροφής” και οι “Βιταμίνες” αποτέλεσαν την πρώτη επιλογή για μεγάλο μέρος των αγοραστών της Πελοποννήσου. Η τεχνολογία παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής κατηγορία, με τα “Κινητά Τηλέφωνα” και τις “Θήκες Κινητών” να ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά στην κορυφή των προτιμήσεων. Παράλληλα, τη δεκάδα των δημοφιλέστερων κατηγοριών συμπλήρωσαν προϊόντα όπως Sneakers, Κρέμες προσώπου, Αθλητικά παπούτσια, Ανδρικές μπλούζες, Bluetooth handsfree και Προστατευτικά οθόνης κινητών.

Στους νομούς Αργολίδας και Αρκαδίας, οι παραγγελίες παραδόθηκαν κατά μέσο όρο σε 2 εργάσιμες ημέρες και στους υπόλοιπους νομούς η παράδοση ολοκληρώθηκε σε περίπου 2.5 με 3 ημέρες. Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών στην ελληνική περιφέρεια (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης), το Skroutz σχεδιάζει να επενδύσει εντός του 2026 στην εγκατάσταση περίπου 300 νέων Skroutz Point με 13.000 θυρίδες.

*Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση της αγοραστικής δραστηριότητας στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (εξαιρουμένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) για το 2025 ενώ οι συγκρίσεις γίνονται με το 2024. Τα δεδομένα για τα καταστήματα της περιφέρειας αφορούν σε παραγγελίες που έχουν αποσταλεί προς καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αντίστοιχα, στα δεδομένα για τους καταναλωτές της επαρχίας περιλαμβάνονται όλες οι παραγγελίες που έχουν λάβει από καταστήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

**Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες, από την ανάληψη του δέματος από την εταιρεία ταχυμεταφορών έως τη στιγμή που το δέμα είναι έτοιμο προς παραλαβή από τον καταναλωτή.

