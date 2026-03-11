Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Παρουσίαση προγράμματος σπουδών του Δημοτικού

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και μαθητές της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η διευθύντρια του Δημοτικού Ιωάννα Μπουγά θα αναλύσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το παιδαγωγικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο σχολείο, ενώ οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα που αφορούν τη σχολική καθημερινότητα των παιδιών. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις υποδομές του σχολείου. Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://bougas-school.gr/edu/dimotiko/ ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 27210 92122 και 27210 92022.