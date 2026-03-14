Το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας στο 1ο Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο

Η συμμετοχή του σχολείου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «Το Ολοκαύτωμα: Ευρωπαϊκή τραγωδία – Ελληνική εμπειρία». Στο συνέδριο, που είχε γενικό τίτλο «Ελλάδα – Άουσβιτς: Φασισμός – Ρατσισμός – Ναζισμός. Μια αέναη πορεία της ανθρώπινης φύσης (1933–2024)», το 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας εκπροσωπήθηκε από δύο ομάδες εργασίας αποτελούμενες από 44 μαθήτριες και μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Τα παιδιά προετοίμασαν και παρουσίασαν δύο ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Η πρώτη είχε θέμα «Ο Ναζισμός και οι διωγμοί των ατόμων με αναπηρία», φωτίζοντας μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ναζιστικής ιδεολογίας και των εγκλημάτων της. Η δεύτερη εργασία, με τίτλο «Καλαμάτα – Μαρτυρική πόλη (1941–1944): Οδοιπορικό στα σημεία εκτέλεσης των δημοτών της πόλης της Καλαμάτας», αποτέλεσε μια ιστορική αναδρομή στη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής και έναν φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής βίας στην πόλη μας. Ιδιαίτερη για όλους υπήρξε η επίσκεψη στα ιστορικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς και Μπίρκεναου, τόπους που παραμένουν σύμβολα της φρίκης του Ολοκαυτώματος. Εκεί, οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες του φασισμού και του ρατσισμού, και γνώρισαν από κοντά την ιστορία των εκατομμυρίων ανθρώπων – Εβραίων, Ρομά, ομοφυλόφιλων και άλλων διωκόμενων ομάδων – που υπήρξαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της Πολωνίας, επισκεπτόμενοι τα εντυπωσιακά αλατωρυχεία της Βιελίτσκα, καθώς και ιστορικούς χώρους και αξιοθέατα στις πόλεις της Βαρσοβίας και του Βρότσλαβ. Η εμπειρία αυτή υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές εργάστηκαν με πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας και δημιουργικής αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας. Παράλληλα, μέσα από τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων με μαθητές από 107 σχολεία της Ελλάδας, συνειδητοποίησαν τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας και της συμμετοχής των νέων στα κοινά.