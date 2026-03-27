Καλαμάτα: Κορυφώνονται οι Ρητορικοί Αγώνες

Στην Καλαμάτα κορυφώνονται το Σάββατο 28 Μαρτίου οι 10οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη διεξαγωγή των τελικών αγωνισμάτων, που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινού.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών), με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Περιφέρεια.

Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 9:30 π.μ. με την προσέλευση των μαθητών για τα ατομικά αγωνίσματα, ενώ από τις 10 π.μ. έως τις 12 μ. θα διεξαχθούν οι τελικοί σε αγωνίσματα όπως ο αυθόρμητος λόγος, η νοηματική/εκφραστική ανάγνωση και ο προτρεπτικός λόγος, σε ξεχωριστούς χώρους για Γυμνάσιο και Λύκειο. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι ημιτελικοί των διττών λόγων, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει κλήρωση ζευγών, προετοιμασία των ομάδων και τη διεξαγωγή των αγώνων τόσο για μαθητές Γυμνασίου όσο και Λυκείου. Οι τελικοί των διττών λόγων θα πραγματοποιηθούν από τις 2 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ., με τις καλύτερες ομάδες να διαγωνίζονται για τη διάκριση, σε ένα απαιτητικό αγώνισμα επιχειρηματολογίας και αντιλόγου.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 4 μ.μ. με την απονομή βραβείων και επαίνων στους διακριθέντες μαθητές και ομάδες, επισφραγίζοντας μία σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση που προάγει τη ρητορική τέχνη και τον δημόσιο λόγο.

Οι αγώνες αποτελούν θεσμό για την εκπαιδευτική κοινότητα της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της έκφρασης και της δημιουργικής επιχειρηματολογίας των μαθητών.