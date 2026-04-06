Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του University of South Florida CPTE στην Καλαμάτα παρουσιάζεται σε νέο βίντεο!

Μετά το πρώτο δημοσίευμα για τη συνεργασία που φέρνει στην Καλαμάτα το πρόγραμμα εταιρικής εκπαίδευσης του University of South Florida – Corporate Training & Professional Education, δόθηκε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τη συμμετοχή της Jennifer Hart, βασικής εκπαιδεύτριας του προγράμματος.

Μέσα από το βίντεο παρουσιάζεται πιο άμεσα η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής εμπειρίας που θα φιλοξενηθεί στην Καλαμάτα από το University of South Florida CPTE, με έμφαση στην πρακτική γνώση, στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και στην αξιοποίηση εργαλείων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, νέους managers, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δεξιότητές τους σε τομείς όπως η διοίκηση έργων, η ηγεσία ομάδων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική.

Η έλευση ενός τέτοιου προγράμματος στην Καλαμάτα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει το αποτύπωμα της πόλης σε ένα πεδίο με ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον: τη φιλοξενία διεθνών δράσεων εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με πρακτικό περιεχόμενο και άμεση αξία για την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Το νέο βίντεο λειτουργεί ως μια πρώτη, ουσιαστική γνωριμία με το ύφος του προγράμματος και τους ανθρώπους που το υποστηρίζουν, λίγες εβδομάδες πριν από την υλοποίησή του στην Καλαμάτα.

Πληροφορίες & Εγγραφές

https://mindpeople.org/shop/

connect@mindpeople.org

Μέσω PHAOS:

info@phaos.org

+30 27210 94000