Μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Βουδαπέστη στην Καλαμάτα

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, με υπεύθυνη της ομάδας Erasmus την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, και το 2ο Γυμνάσιο, με υπεύθυνη της ομάδας Erasmus την καθηγήτρια Πέρσα Κοτσονούρη, φιλοξένησαν καθηγητές και μαθητές του Bethlen Gabor Általános Iskola és Gimnázium από τη Βουδαπέστη στις 22-26 Μαρτίου.

Είχε προηγηθεί η φιλοξενία των ελληνικών σχολείων στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας, με τίτλο «Greece and Hungary: Strengthening Democratic Awareness», οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις τόσο των σχολείων όσο και του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή την έναρξη της Επανάστασης του 1821, η οποία είχε ως στόχο και επέφερε ως αποτέλεσμα την εδραίωση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, θεμελιωδών αξιών της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, όπου, σε συνεργασία με τα μέλη του ΚΕΠΕΑ, Ιωάννα Ραβάνη, Γιώργο Αργυροηλιόπουλο και Ιωάννα Λαμπροπούλου, οι συμμετέχοντες προσέγγισαν βιωματικά τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατανοώντας τη σημασία της διαφύλαξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Την επόμενη ημέρα, οι δράσεις συνεχίστηκαν σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ, με διαδραστική περιήγηση και κυνήγι θησαυρού μέσω tablet, με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και με την ιστορία της πόλης. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν, επίσης, επίσκεψη στο Ιστορικό Δημαρχείο, όπου τα μέλη του Τμήματος Τουρισμού υποδέχτηκαν την αποστολή, παρουσία του αντιδημάρχου Γιώργου Λαζαρίδη. Εκεί πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του Δημαρχείου και στο Μουσείο 1821, καθώς και περιήγηση στο εκθετήριο τοπικών μεσσηνιακών προϊόντων. Πριν την αναχώρηση των φιλοξενούμενων, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης και στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, το διαχρονικό σύμβολο της Δημοκρατίας, η οποία γεννήθηκε και άνθισε στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καλαμάτα, οι φιλοξενούμενοι από την Ουγγαρία απόλαυσαν τη θερμή φιλοξενία που προσέφεραν οι οικογένειες των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας.

Κάθε κινητικότητα Erasmus εμπλουτίζει τους συμμετέχοντες με εμπειρίες, γνώσεις και φιλίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει ότι τόσο οι ομοιότητες όσο και οι διαφορές μεταξύ των λαών μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες συνεργασίας, καλλιεργώντας την αλληλεγγύη.