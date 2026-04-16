Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Υποτροφίες για φοίτηση στην Α’ Γυμνασίου

Οι υποτροφίες θα δοθούν μέσα από διαδικασία γραπτών εξετάσεων σε μαθήτριες και μαθητές των Δημοτικών Σχολείων που θα αποφοιτήσουν φέτος από τη ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού και κατά το σχολικό έτος 2026-2027 θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν είναι συνολικά τέσσερις: δύο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και δύο για μαθητές άλλων σχολείων.

Οι γραπτές εξετάσεις για τη διεκδίκηση των υποτροφιών θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Αγγλικά και τα Μαθηματικά, σε διαδικασία που προσομοιάζει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα θέματα είναι πρωτότυπα και σχεδιασμένα ώστε να αξιολογούν τόσο τις γνώσεις που έχουν ήδη κατακτηθεί όσο και τις δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης των μαθητών. Βασική προϋπόθεση για την απονομή υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη μέσου όρου 86% και άνω. Οι υποτροφίες διατηρούνται έως την ολοκλήρωση της βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση της διαρκούς αριστείας, της υποδειγματικής συμπεριφοράς και της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη σχολική και κοινωνική ζωή. Τα γραπτά θα διορθωθούν από δύο εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να δουν τα γραπτά τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τετάρτη 22 Απριλίου μέσω της σχετικής φόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στα τηλέφωνα: 2721092022 & 2721092122.