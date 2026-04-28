Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: Παρέμβαση για τα προβλήματα στα σχολεία

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν επανειλημμένα αναδείξει, με διαφορετικούς τρόπους, την «απαράδεκτη κατάσταση» στην οποία έχουν περιέλθει πολλά σχολεία, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης και της μετακύλισης ευθυνών από το κράτος προς τους Δήμους και τις σχολικές μονάδες. Όπως τονίζεται, η συνεχής μείωση της κρατικής στήριξης, σε συνδυασμό με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Ο Σύλλογος σημειώνει ότι το νέο σύστημα χρηματοδότησης, μέσω της λεγόμενης παγίας, δυσκολεύει σημαντικά το έργο διευθυντών, προϊσταμένων και εκπαιδευτικών, καθώς η γραφειοκρατία και οι περιορισμένοι πόροι δεν επιτρέπουν την άμεση κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αιτήματα που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αποστέλλονται συστηματικά από διευθυντές και προϊσταμένες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για επισκευές, φθορές και αναγκαίες παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια. Πολλά από αυτά, όπως επισημαίνεται, είτε καθυστερούν να υλοποιηθούν είτε μένουν χωρίς απάντηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ανασφάλειας και δυσλειτουργίας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας αναφέρει ακόμη ότι μόνο τη φετινή χρονιά έχει προχωρήσει σε συνεντεύξεις, δελτία τύπου και δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, θέτοντας το ζήτημα της οικονομικής ασφυξίας των σχολείων και της αδυναμίας κάλυψης άμεσων καθημερινών αναγκών. Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με περισσότερο και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, ώστε να υπάρχει ουσιαστική και έγκαιρη παρέμβαση στα σχολικά κτήρια. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ανάγκη συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε, μέσα στις δύσκολες συνθήκες, να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά. Ωστόσο, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων ανήκει στο κράτος και στους Δήμους. Καταλήγοντας, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η μετακύλιση ευθυνών προς τους ίδιους αποτελεί «την εύκολη λύση» και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα δικαιώματα των μαθητών τους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν θα ανεχθούν τη συκοφαντική δυσφήμιση συναδέλφων τους και πως, όπου χρειαστεί, θα προχωρούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση των μελών του Συλλόγου.