Διαμαρτυρία γονέων για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Φιλιατρών

Το σχετικό υπόμνημα έχει αποδέκτες το υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Μάλιστα όπως αναφέρουν, αυτό αποτελεί συνέχεια προηγούμενων αναφορών τους και εξειδικεύουν τα καταγγελλόμενα, που σύμφωνα με αυτούς συμβαίνουν και αφορούν το σχολείο τους.

Κάνουν αναφορές για υποστελέχωση του σχολείου σε διάφορες ειδικότητες, για τον τρόπο λειτουργίας του εστιάζοντας σε περιστατικά τα οποία αναφέρουν, αλλά και για την κτηριακή του υποδομή. Τονίζουν ότι η αναφορά τους αυτή απορρέει από την υποχρέωση τους για προστασία των παιδιών τους, δεν έχουν πρόθεση συκοφάντησης οποιουδήποτε προσώπου και γίνεται για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Κ.Μπ.