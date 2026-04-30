Εκπαιδευτηρίων Μπουγά: Βραβεία για τους «Σωματο...φύλακες»

Η δράση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT και βασίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των θετικών επιστημών (Inquiry Based Science Education), καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CREATIONS. Πρόκειται για μια βιωματική εκπαιδευτική δράση όπου μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δραματοποιούν επιστημονικές έννοιες, προσεγγίζοντας τις θετικές επιστήμες με δημιουργικό τρόπο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το σχολείο: "Οι μαθητές μας εργάστηκαν με ενθουσιασμό, φαντασία και συνεργασία, δημιουργώντας μια θεατρική παράσταση με επιστημονικό περιεχόμενο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες, να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και καινοτομίας, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους και τη σύνδεσή τους με τις θετικές επιστήμες. Η δράση προσφέρει σημαντικά οφέλη και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξελίσσονται επαγγελματικά, γνωρίζουν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές και συμμετέχουν ενεργά σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών.

Η φετινή πορεία του ομίλου μας ολοκληρώθηκε με μια αληθινή γιορτή της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τέχνης, όπου παρουσιάσαμε τη θεατρική παράσταση «Σωματο... φύλακες», αποδεικνύοντας πως η γνώση μπορεί να συνδυαστεί μοναδικά με τη δημιουργία και την έκφραση". Η παράσταση απέσπασε τέσσερα βραβεία. Το Βραβείο Συνολικής Παρουσίασης, το Βραβείο Σκηνοθεσίας, το Βραβείο Χιουμοριστικής Εισαγωγής και το Βραβείο Χορογραφίας. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί και εμπνεύστριες της παράστασης ήταν η Ελένη Λεμπέση, Χημικός, η Βίκυ Παπανικολάου, Βιολόγος, και η Ελενα Σάββα, Γυμνάστρια, εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Στον όμιλο «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» συμμετείχαν οι μαθήτριες και οι μαθητές: Παναγιώτα Αυρηλιώνη, Δημήτρης Καργάκος, Διονυσία-Παναγιώτα Κουράνου, Ευγενία Λεκκάκου, Αρσένιος Μιχαλεάκος, Σταυρίλια Μούντανου, Μελίνα Μπαχράμη, Κατερίνα Ονίπκο, Μυρτώ Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Πράσινος, Ιωάννα Σπυροπούλου και Αντα Φιλιπποπούλου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τι θα συνέβαινε αν, έστω για μια στιγμή, μπορούσες να ακούσεις τα όργανα του σώματός σου να μιλούν; Αν η καρδιά σου είχε φωνή; Αν ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, το στομάχι και κάθε μικρός σιωπηλός «ήρωας» που δουλεύει ασταμάτητα μέσα σου αποφάσιζε να σου μιλήσει; Ο Αλέξανδρος, ένας έφηβος που παλεύει με άγχος, πίεση και την ανάγκη να βρει τη θέση του στον κόσμο, αρχίζει να κάνει επιλογές που δεν του κάνουν καλό. Δεν θέλει να βλάψει τον εαυτό του… απλώς ψάχνει μια διέξοδο. Μα μέσα του, σε έναν κόσμο που μόνο η φαντασία μπορεί να αποκαλύψει, ζουν οι «Σωματο…φύλακες»: τα όργανα του σώματος, με χαρακτήρα, άποψη αλλά και πολλά παράπονα. Αλλοτε κωμικά, άλλοτε τρυφερά και άλλοτε σοβαρά, αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους, να απορούν, να ανησυχούν και να ψάχνουν τρόπους να τον προστατεύσουν. Γιατί οι σωματοφύλακες είναι εκεί για τον Αλέξανδρο… ακόμη κι όταν εκείνος τους ξεχνά.