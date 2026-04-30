Υπεγράφη η σύμβαση για τον Βιολογικό Καθαρισμό Ελαφονήσου

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ελαφονήσου», προϋπολογισμού 4.092.417,89 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου καθοριστικής σημασίας για το νησί.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που δίνει οριστική λύση στη διαχείριση των λυμάτων, ενισχύει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν προορισμό με υψηλή οικολογική και τουριστική αξία.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε:

«Σήμερα κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την Ελαφόνησο. Ένα έργο που έλειπε για χρόνια, παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης. Ενισχύουμε τη δημόσια υγεία, προστατεύουμε το περιβάλλον και στηρίζουμε στην πράξη την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Προχωρούμε με σχέδιο και συνεργασία, δίνοντας λύσεις σε πραγματικές ανάγκες».

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Ελαφονήσου Άγγελος Τσιριγωτάκης αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη που θωρακίζει το νησί περιβαλλοντικά και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ευχαριστώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συνεργασία και τη στήριξη.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Θεόδωρου Βερούτη, Σπύρου Τζινιέρη και Θάνου Μιχελόγγονα, καθώς και του Περιφερειακού Συμβούλου Παναγιώτη Τζινάκου και Αντιδημάρχων.

Τέλος, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων της Περιφέρειας στην Ελαφόνησο, με έμφαση στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στις υποδομές και σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη του νησιού.