Σε σχολεία της Μεσσηνίας το "Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια"

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΑΜΚΕ που υλοποιείται σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, μέσω σχετικής δωρεάς του Ιδρύματος.

Είναι μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία με επίκεντρο τη συμπερίληψη, την προσβασιμότητα και την κατανόηση της αναπηρίας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση μαθητών και μαθητριών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» βασίζεται στη βιωματική μάθηση και στον ανοιχτό διάλογο, με τη συμμετοχή ανάπηρων συντονιστών και συντονιστριών, οι οποίοι προσεγγίζουν μαζί με τα παιδιά σύγχρονα ζητήματα κοινωνικής ένταξης. Μέσα από μια παιδοκεντρική προσέγγιση, δίνεται έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ομάδας, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα ως στοιχείο μοναδικότητας και ενισχύοντας την καλλιέργεια ενσυναίσθησης και σεβασμού.

Όπως επισημαίνεται και στη φιλοσοφία του προγράμματος, στόχος είναι η μετάβαση «από το Εγώ στο Εμείς».

Να σημειωθεί πως από το 2017 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο περισσότερες από 1.100 δράσεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100.000 μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άρση στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από την αναπηρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός μιας διδακτικής ώρας σε σχολικό ωράριο.

Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων στο τηλέφωνο 2102627385 και στο μέιλ info@meallamatia.services.