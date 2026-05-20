Ο Ισπανός πρέσβης στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Η εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, παρουσία μελών της διοίκησης του Επιμελητηρίου και επιχειρηματιών του νομού. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, κυρίως στη μεταποίηση και την αγροδιατροφή, με έμφαση στα μεσσηνιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το ΠΟΠ εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, η ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, τα σύκα, το κρασί και το μπαλσάμικο ξίδι.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά της Πελοποννήσου με περιοχές της Ισπανίας, τόσο στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων όσο και στην εξαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, συζητήθηκε η διοργάνωση επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών αποστολών, καθώς και κοινών δράσεων για την προβολή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και των τουριστικών προορισμών της Μεσσηνίας και της Ισπανίας.

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου παρουσιάστηκαν οι βασικοί κλάδοι της τοπικής οικονομίας και οι αναπτυξιακές προοπτικές του νομού, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της Μεσσηνίας και την παρουσία των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.