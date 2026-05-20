Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα - Τριήμερο τέχνης και δημόσιου διαλόγου

Τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα: Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη”, πραγματοποιούνται στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης 22 με 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, ο “Επόμενος Σταθμός” συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη, κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, ο σταθμός και η αίθουσα “Αρμονία” φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα “Ορίζοντας Γεγονότων”, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και την Αέναον ΚοινΣΕπ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, την ενεργοποίηση ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, με τα εγκαίνια εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες, με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων, εμπνευσμένα από τη μνήμη και τη συμβολική φόρτιση του σιδηροδρόμου. Η βραδιά πλαισιώνεται από προβολές και performances, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται workshop με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα “Αρμονία”, πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση, με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός»: Διασταυρώσεις του παρελθόντος με το μέλλον”, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκαταλελειμμένων υποδομών.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση “Γραμμές που δεν πρέπει να σβηστούν από τους χάρτες: Μία πολιτιστική διαδρομή με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, από την Παναγιώτα Κουράκλη, διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Λύρας, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. Ηλίας Νταίβις, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας. Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Δήμου Αθηναίων. Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος ΠEΠE, μέλος διοίκησης / Εκτελεστικής Eπιτροπής ΓΣEE. Βασίλης Zαβογιάννης, γενικός γραμματέας Σωματείου Hellenic Train, μέλος προεδρείου ΠOΣ.

Η βραδιά συνεχίζεται με μουσικές συναυλίες (Απλοί Θεατές, Spark of fire, Ορχήστρα των κρυστάλλων, dj sets NIKolaS / Crystal Orchestra).

Την Κυριακή 24 Μαΐου κορυφώνεται το τριήμερο με τη συμμετοχή της χορωδίας “Αρμονία” και το θεατρικό δρώμενο “Περιμένοντας”, που παρουσιάζεται από φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Χριστίνας Ζώνιου. Η παράσταση αντλεί από το θέατρο-ντοκουμέντο και το εθνόδραμα, μετατρέποντας τον σταθμό σε πεδίο ζωντανής αφήγησης

Παράλληλα, το σύνολο των δράσεων καταγράφεται κινηματογραφικά και θα αποτελέσει μέρος ενός ντοκιμαντέρ για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου και τη σύγχρονη πολιτιστική του επανανοηματοδότηση. Η παραγωγή υλοποιείται από την Αέναον ΚοινΣΕπ, σε σκηνοθεσία της Ηρώς Ρήγα, και αναπτύσσεται οργανικά μέσα από τις ίδιες τις δράσεις του “Επόμενου Σταθμού”.

Ο “Επόμενος Σταθμός” προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτιστικής δράσης: συμμετοχικό, αποκεντρωμένο και βαθιά συνδεδεμένο με τη μνήμη και τον δημόσιο χώρο. Η Καλαμάτα, με την ιστορική της σχέση με τον σιδηρόδρομο, αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για αυτή τη συνάντηση παρελθόντος και παρόντος.

*Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν οι εικαστικοί: Ρένα Αβαγιανού, Κύρα Αλιγιζάκη, Κίμων Αξαόπουλος, Χριστίνα Αναγνώστου, Όλγα Ανδρικοπούλου, Μέγιστος Αρχιερεύς group, Αγγελική Γκόρπα, Εύα Δερέογλου, Τζίμης Ευθυμίου, Μαριλένα Ζολώτα, Αθηνά Κανελλοπούλου, Ουρανία Καραμούζη, Μαριάννα Κοντοέ, Γιώργος Κοντός, Γιάννης Κουτρούλης, Μάγδα Μάρα, Τάσος Μπαμπάσης, Χριστίνα Νικολαΐδου, Lana Paintas, Christina Ρancess, Δέσποινα Πανταζή, Παντελής Παντελόπουλος, Μαριέττα Παπαγεωργίου, Σταυρούλα Πουλάκη, Ελένη Α. Πολιτοπούλου, Παύλος Σουφλής, Βασιλική Σοφρά, Ιωάννα Φουρτούνη, Αποστόλης Χασιώτης, Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου, Γιώργος Χουρχούλης.