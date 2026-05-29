Summer Camp στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά υποδέχονται και φέτος το καλοκαίρι με το Summer Camp 2026, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά από το Νηπιαγωγείο έως και τη Β’ Γυμνασίου.

Μέσα σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και φροντισμένο περιβάλλον, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν μέσα από πλούσιες εκπαιδευτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, σε ηλικιακά κατανεμημένα τμήματα, με ώρες λειτουργίας 7 π.μ. - 4 μ.μ. Με επίκεντρο τη μάθηση μέσα από τη χαρά, το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία, το Summer Camp έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την κοινωνικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη των παιδιών. Παράλληλα, για τους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου, λειτουργεί και πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ Δημοτικού, βοηθώντας τα παιδιά να προσαρμοστούν ομαλά στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιχνίδια με νερό και χρήση πισίνας, κατασκευές, εικαστικά και κηπουρική,μουσικοκινητική αγωγή και μουσική, μαγειρική και ζαχαρομαγειρέματα, παιδαγωγικά και διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι και κουκλοθέατρο, χορό και δημιουργικές δράσεις, εκπαιδευτική ρομποτική και πειράματα, mini sports, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, street hockey, τοξοβολία και tennis, εκδρομές και μπάνιο στη θάλασσα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από εξειδικευμένο και έμπειρο παιδαγωγικό προσωπικό, με στόχο κάθε παιδί να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο ασφάλεια, χαρά, δημιουργία και όμορφες αναμνήσεις. Παρέχεται δυνατότητα μετακίνησης με σχολικό λεωφορείο, καθώς και προαιρετική παροχή δεκατιανού και μεσημεριανού γεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του σχολείου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η Σταματίνα Μπουγά. Για δηλώσεις συμμετοχής μαθητών Νηπιαγωγείου, μπορείτε να καλέσετε στο 6970230970 ή στα σταθερά τηλέφωνα (27210) 92122 και 92022. Για δηλώσεις συμμετοχής μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6932063827 ή στα τηλέφωνα (27210) 92122 και 92022. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση summercamp@bougas-school.gr.