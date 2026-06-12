Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας κατά του πολλαπλού βιβλίου

Την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου για την επιλογή σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο του «πολλαπλού βιβλίου» ζητά η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ ασκεί κριτική στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να επιλέξουν έως τα τέλη Ιουνίου το βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2027-2028, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πρόχειρη και αποκομμένη από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

Παράλληλα, εκφράζει αντιρρήσεις για τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι η συγγραφή των νέων εγχειριδίων δεν βασίστηκε σε επαρκείς επιστημονικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ενώ κάνει λόγο για ενίσχυση της εμπλοκής ιδιωτικών εκδοτικών φορέων στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας θεωρεί επίσης ότι η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών βιβλίων ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών.

Το σωματείο καλεί το υπουργείο να αποσύρει την εγκύκλιο, να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας εκπαίδευσης και να διασφαλίσει την ύπαρξη σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων σχολικών βιβλίων για όλα τα μαθήματα.