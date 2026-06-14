Το Δημοτικό Βέργας σε πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο στην Πάτρα

Στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου» συμμετείχαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας, το οποίο διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εργασία που παρουσίασαν είχε θέμα: «200 χρόνια από τη μάχη της Βέργας 1826-2026».

Η αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών τους οδήγησε σε πρωτότυπες επιστολές από το αρχείο του Κολοκοτρώνη που περιγράφουν με λεπτομέρειες τη μάχη της Βέργας καθώς και στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Γαλλικό Τύπο της εποχής. Η εφημερίδα του Παρισιού «Le Moniteur Universel” δημοσίευσε επιστολή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη γραμμένη στις 7 Ιουλίου 1826 προς το γιο του Δημήτριο που σπούδαζε στο Παρίσι. Η εφημερίδα δημοσίευσε την επιστολή στις 16 Σεπτεμβρίου 1826. Το Le Moniteur Universel ήταν γαλλική εφημερίδα που ιδρύθηκε στο Παρίσι στις 24 Νοεμβρίου 1789 από τον Charles-Joseph Panckoucke, με τον τίτλο Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, και σταμάτησε να εκδίδεται στις 31 Δεκεμβρίου 1868. Υπήρξε η σημαντικότερη γαλλική εφημερίδα κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσε την επίσημη εφημερίδα της γαλλικής κυβέρνησης. Το Le Moniteur είχε μεγάλη κυκλοφορία στη Γαλλία και την Ευρώπη, ενώ κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης διαβαζόταν επίσης ευρέως στην Αμερική.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης μερικές ημέρες μετά τη νικηφόρα μάχη στη Βέργα στέλνει επιστολή στο γιο του Δημήτριο ο οποίος σπούδαζε υπότροφος του Καποδίστρια στο Παρίσι. Το περιεχόμενο της επιστολής δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Μαυρομιχάλη καθώς ήταν γνωστό ότι οι οπλαρχηγοί και οι στρατηγοί της Επανάσταση του 1821 δεν είχαν την απαιτούμενη μόρφωση να συντάσσουν μόνοι τους επίσημα έγγραφα σε ελληνικά λόγια γλώσσα ή σε ξένες γλώσσες. Ωστόσο ιστορικά γνωρίζουμε ότι στο Ναύπλιο ιδιαίτερα από το 1823 και μετά, δρούσαν: φιλέλληνες Γάλλοι αξιωματικοί, γραμματείς της Διοίκησης με γνώση γαλλικών καθώς και μεταφραστές που εξυπηρετούσαν την αλληλογραφία προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εφημερίδες. Στόχος της δημοσίευσης στο γαλλικό τύπο ήταν η διεθνής προβολή του Αγώνα ώστε να ενημερώσουν την κοινή γνώμη της Γαλλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης για τα γεγονότα στην Ελλάδα, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το φιλελληνισμό.

Οι επιστολές μπορούσαν να κινητοποιήσουν δωρεές, δάνεια και φιλέλληνες εθελοντές καθώς και να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή στάση απέναντι στους Έλληνες, ασκώντας έτσι πολιτική και διπλωματική πίεση.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί για την εργασία και τη συμμετοχή ήταν η Σταυρούλα Γρουσουζάκου (Δ/ντρια Δ.Σ Παραλίας Βέργας) και η Μαρία – Ελένη Δημάκου (Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας).