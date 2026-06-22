Εκπαιδευτικές δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις (βίντεο)

Διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις.

Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος προπονητής ενδυνάμωσης (Master Life Coach), με εκπαιδεύσεις στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, και δημιουργός online προγράμματος κατά του σχολικού εκφοβισμού επισκέφθηκε ως προσκεκλημένος τα ΚΔΑΠ, όπου πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση με θέμα «Ανατρέφοντας Γενναία Παιδιά κατά του Bullying». Η δράση στόχευε στην ενημέρωση και ενδυνάμωση παιδιών και γονέων γύρω από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Ακολούθως, μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση ολοκληρώθηκε στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και στο Εργαστήριο Πληροφορικής, συνδυάζοντας την υγιεινή διατροφή, τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία μέσα από ένα συναρπαστικό… διαστημικό ταξίδι.

Οι μικροί μαθητές συζήτησαν για τη σημασία της σωστής διατροφής στην καθημερινή ζωή, έμαθαν πόσο σημαντικά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά για την ανάπτυξη και την υγεία μας και ανακάλυψαν γιατί πρέπει να περιορίζουμε τις επεξεργασμένες τροφές.

Στη συνέχεια, τα παιδιά δημιούργησαν τις δικές τους εικόνες σε πλέγμα 8x8, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές γνώρισαν τον κόσμο του προγραμματισμού μέσα από το Astro Pi, έναν ειδικά σχεδιασμένο υπολογιστή Raspberry Pi που χρησιμοποιείται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Με μεγάλο ενθουσιασμό συμμετείχαν και στην αποστολή Mission Zero, μια συνεργασία του ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) και της Raspberry Pi Foundation. Οι δημιουργίες και οι κώδικες των παιδιών «ταξίδεψαν» στο διάστημα, όπου εκτελέστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, χαρίζοντας στους μικρούς μαθητές μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής σε ένα διεθνές πρόγραμμα καινοτομίας και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, μέσα από τη δραστηριότητα “Χτίζω Πολιτισμούς Μαθαίνω την Διαφορετικότητα”, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς του κόσμου, γνωρίζοντας βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως τα μνημεία, την αρχιτεκτονική και τα πολιτισμικά τους στοιχεία. Κάθε ομάδα παιδιών ανέλαβε να «εκπροσωπήσει» έναν πολιτισμό, δημιουργώντας με υλικά Lego ένα χαρακτηριστικό μνημείο του.

Το Εργαστήρι Φυσικής Αγωγής των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας υλοποίησε ακόμα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Διαφορετικότητα, με στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν τις αξίες της αποδοχής, του σεβασμού και της συνεργασίας μέσα από τον αθλητισμό.

Μέσα από συζήτηση, παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά κατανόησαν πως άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά στην ίδια ομάδα, χτίζοντας σχέσεις φιλίας και αλληλοσεβασμού.

Τέλος, το Εργαστήρι Περιβάλλοντος και Επιστημών των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησε τη δράση «Η Μέλισσα», μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της φύσης.

Μέσα από εκπαιδευτικά βίντεο, κρυπτόλεξα, δημιουργικές κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια, τα παιδιά γνώρισαν τη ζωή της μέλισσας και τον καθοριστικό της ρόλο στην επικονίαση και την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Στόχος της δράσης ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οικολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.