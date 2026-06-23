Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Μουσικά Σχολεία

Την κάθετη αντίθεση της στις διαδικασίες για τις εξετάσεις εισαγωγής των μαθητών στην Α’ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, ομόφωνα, καταγγέλλει τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α’ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων. Αρχικά θέλουμε να επισημάνουμε ότι, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής είναι ασφυκτικά μικρό (για παράδειγμα, οι ημερομηνίες για τη φετινή χρονιά ήταν 16-18/6) ενώ ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετέχουν είναι δυσανάλογα μεγάλος. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι πολύωρη (από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ) με, πιθανά, δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχολογική κατάσταση τόσο μικρών σε ηλικία μαθητών/τριών.

Παράλληλα, όσον αφορά τη διαδικασία, η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζει επιτροπές εξέτασης των οποίων τα μέλη προέρχονται από διαφορετικό σχολείο υπηρεσίας. Πρακτικά στην Πελοπόννησο από διαφορετικό νομό. Έτσι, οι συνάδελφοι/ισσες από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας ορίστηκαν στην επιτροπή εξετάσεων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.

Η εξέταση ξεκίνησε το πρωί, διακόπηκε στις 21:00 για να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα. Στην όλη διαδικασία η μόνη αποζημίωση που χορηγείται στους εκπαιδευτικούς είναι για τα έξοδα μετακίνησης χωρίς να καλύπτεται ούτε σίτιση, ούτε διαμονή, ούτε φυσικά αμοιβή για τη συμμετοχή τους ως εξεταστών, διορθωτών και επιτηρητών.

Το υπουργείο αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα απαιτητική, σημαντική και κρίσιμη διαδικασία με προχειρότητα για τους μαθητές και τις μαθήτριες και με περιφρόνηση για τους εκπαιδευτικούς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο, στην απλήρωτη εργασία και στην οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διενέργεια των

συγκεκριμένων εξετάσεων και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Απαιτούμε:

1. Τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης για τις επιτηρήσεις, τις διορθώσεις και τις εξετάσεις στις εισαγωγικές εξετάσεις των Μουσικών Σχολείων.

2. Την πλήρη κάλυψη των εξόδων σίτισης και διαμονής όλων των εκπαιδευτικών που μετακινούνται εκτός του νομού υπηρεσίας τους για τη συμμετοχή στις εξεταστικές διαδικασίες.

3. Την αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τη μετακίνηση από και προς τα εξεταστικά κέντρα.

4. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε οι εξετάσεις να διεξάγονται σε συνθήκες που να διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την ψυχική υγεία των μαθητών/ριών”.