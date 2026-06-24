4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Δράση αφιερωμένη στη ζωή του Νικολάου Κατούντα

Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν μια σπουδαία προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η οποία υπηρέτησε με αυταπάρνηση τις αξίες της πατρίδας, της ευθύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Ο Αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Κατούντας παρέμεινε πιστός στο καθήκον του μέχρι την ύστατη στιγμή, θέτοντας το συλλογικό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον, προστατεύοντας τους στρατιώτες του με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσίας, «για να μη μαυροφορεθούν οι μανάδες τους». Μέσα από τη μελέτη της ζωής και της δράσης του, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι οι έννοιες του ηρωισμού, της αξιοπρέπειας και της προσφοράς παραμένουν διαχρονικές και επίκαιρες.

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο), μέσα από το οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δημιουργικές, ερευνητικές και ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της επαφής των νέων με υγιή πρότυπα, τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν και να καλλιεργήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έργου τους, οι μαθητές επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου πραγματοποίησαν συνέντευξη με τον Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρόεδρο στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Αθανάσιο Χρήστου, καθώς και το Πολεμικό Μουσείο - Παράρτημα Καλαμάτας, όπου συνομίλησαν με την Αξιωματικό του Στρατού Ξηράς Ιωάννα Ευαγγελούλη. Η συμβολή τους υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στην ιστορική τεκμηρίωση και στην ανάδειξη των γεγονότων που συνδέονται με τη δράση του ήρωα. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί της δράσης ήταν οι: Άννα Καπράλου (Φιλόλογος) και Διονυσία Κομπογιαννίτη (Καθηγήτρια Πληροφορικής).