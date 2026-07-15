Υποτροφίες στους δύο πρώτους μαθητές του Λυκείου Γαργαλιάνων

Πιο συγκεκριμένα για 3η συνεχή χρονιά αποδόθηκε η Ακαδημαϊκή Υποτροφία Αποφοίτων Λυκείου Γαργαλιάνων, η οποία είναι ύψους 1.500 ευρώ και την πήρε ο 1ος μαθητής με βάση τη βαθμολογία του στις Πανελλήνιες εξετάσεις, Μπρέγκου Μαριγκλέν με εύρος μορίων 18.020 – 18.893.

Να σημειωθεί ότι το ποσό της συγκεκριμένης υποτροφίας συγκεντρώνεται από χρήματα που δίνουν απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών, έτσι τα χρήματα της υποτροφίας για τη φετινή σχολική χρονιά έδωσαν οι απόφοιτες/οι: Αγγελοπούλου Δήμητρα (2008), Ανδρώνη Αναστασία (2005), Ανδρώνης Λυκούργος (2010), Γκόνης Κωνσταντίνος (. 2009), Θεοδωρόπουλος Δημήτριος (1990), Κατσιρούμπας Ιωάννης (2014), Λένης Σπυρίδων (2003), Παρνασσάς Γεώργιος (2005), Πετρόπουλος Κωνσταντίνος (2009), Πολίτη Παναγιώτα (2013), Τράκας Ιωάννης (2013) και Τσαγκάρης Λάμπρος (2016).

Την υποτροφία απένειμε ο εμπνευστής του θεσμού υποτροφιών Παναγιώτης Γρίδος, ο οποίος στην ομιλία του σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική για μένα. Όχι γιατί απονέμεται μια ακόμη υποτροφία, αλλά γιατί αυτή η ιδέα, που πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε σαν μια προσωπική σκέψη, συνεχίζεται και μεγαλώνει με τη συμμετοχή νέων αποφοίτων αλλά και του εμπορικού και βιοτεχνικού συλλόγου Γαργαλιάνων.

Αγαπητοί μαθητές, πριν από χρόνια, καθόμασταν και εμείς στα ίδια θρανία. Είχαμε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια όνειρα, τους ίδιους φόβους για το αύριο. Αυτό το σχολείο δεν μας έδωσε μόνο γνώσεις. Μας έδωσε ανθρώπους που πίστεψαν σε εμάς, μας έδωσε αξίες και μας έδωσε την ευκαιρία να κυνηγήσουμε τους στόχους μας.

Σήμερα αισθανόμαστε ότι επιστρέφουμε ένα μικρό μέρος από όσα πήραμε.

Η σημερινή βράβευση αφορά έναν μαθητή και μία μαθήτρια. Όμως η σημερινή ημέρα ανήκει σε όλους τους μαθητές.

Γιατί η ζωή δεν μετριέται μόνο με βαθμούς και μόρια. Μετριέται με την προσπάθεια που καταβάλλει ο καθένας απέναντι στις δικές του δυσκολίες.

Κάποιος μπορεί να πετύχει τον στόχο του στις Πανελλαδικές. Κάποιος άλλος μπορεί να δίνει έναν διαφορετικό αγώνα, που κανείς δεν βλέπει. Και οι δύο αξίζουν τον ίδιο σεβασμό. Γι' αυτό θέλω να σας πω να μη φοβηθείτε ποτέ να ονειρευτείτε. Αγαπητοί υπότροφοι, θερμά συγχαρητήρια!

Η σημερινή διάκριση είναι μια όμορφη αρχή, όχι ο τελικός προορισμός.

Να συνεχίσετε με την ίδια εργατικότητα, την ίδια ταπεινότητα και το ίδιο ήθος.

Και εύχομαι, κάποια χρόνια αργότερα, όταν θα έχετε πραγματοποιήσει τα δικά σας όνειρα, να θυμηθείτε κι εσείς τον τόπο που σας μεγάλωσε και να προσφέρετε σε κάποιο άλλο νέο παιδί την ευκαιρία να συνεχίσει.

Γιατί αυτή είναι η πραγματική δύναμη μιας κοινωνίας. Να δημιουργεί ανθρώπους που επιστρέφουν για να στηρίξουν τους επόμενους.»

Τέλος αναφέρθηκε στη συνέχιση του θεσμού σημειώνοντας ότι η υποτροφία για την επόμενη σχολική χρονιά θα δοθεί από τους αποφοίτους Λυκείου Γαργαλιάνων: Ανδρώνης Λυκούργος (2007), Βασιλοπούλου Όλγα (2010), Βασιλόπουλο Παναγιώτη (2009), Γκότση Κωνσταντίνα (2011), Γρίδου Μαγδαληνή (2008), Καμπύλη Γεώργιο (2019), Λυριτζή Ανδρέα (1993), Μάγκου Φωτεινή (2010), Μακρή Παναγιώτα (2005), Πετροπούλου Νικολέτα (2004), Προσηλιακό Παναγιώτη (2009), Τσαγκάρη Νικόλαο (2022), Φωτόπουλο Αθανάσιο (2003).

Η δεύτερη Ακαδημαϊκή Υποτροφία Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Γαργαλιάνων ύψους 500 ευρώ, αποδόθηκε στην 2η μαθήτρια με βάση τη βαθμολογία της στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, Αλεξανδρή Δήμητρα – Δέσποινα, με εύρος μορίων 17.940 – 18.420. Την υποτροφία απένειμε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Παναγιώτης Βαρβατσούλης, ο οποίος σημείωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Εμπορικό και Βιοτεχνικό Σύλλογο Γαργαλιάνων να συμμετέχει φέτος, για πρώτη φορά, σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση.

Η απόφασή μας να θεσπίσουμε μια ετήσια υποτροφία δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να επενδύσουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο του τόπου μας: τους νέους ανθρώπους.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια από τον συμπατριώτη μας, Παναγιώτη Γρίδο, απέδειξε ότι μια ιδέα μπορεί να γίνει θεσμός όταν εμπνέει και άλλους να συμμετάσχουν. Ως Σύλλογος θεωρήσαμε χρέος μας να σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και να συμβάλουμε ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά να βλέπουν ότι η κοινωνία αναγνωρίζει και επιβραβεύει τον κόπο τους.

Η σημερινή υποτροφία δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια συμβολική επιβράβευση της προσπάθειας, της συνέπειας και της επιμονής.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον σημερινό και τη σημερινή υπότροφο για την επιτυχία τους, αλλά και όλους τους μαθητές που αγωνίστηκαν για τους στόχους τους. Εύχομαι οι διακρίσεις αυτές να αποτελέσουν κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερα όνειρα και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ως Εμπορικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη νέα γενιά και συμβάλλουν στην πρόοδο του τόπου μας.

Συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι ο θεσμός αυτός να μεγαλώνει κάθε χρόνο και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Γαργαλιάνους».

Κ.Μπ.