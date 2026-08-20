Αγωνία για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης - Το παλιό Γυμνάσιο πρότεινε ο Δήμος, το νέο ζητεί ο Σύλλογος Γονέων

Πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού - Νηπιαγωγείου Κορώνης με τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, με σκοπό την εξεύρεση λύσης για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο κτήριο του σχολείου.

Οπως επισημαίνει ο Σύλλογος “κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε δημόσια ότι οι εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο θα ξεκινήσουν άμεσα μέσω χορηγίας, καθώς όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν ήδη συγκεντρωθεί εδώ και 10 ημέρες.

Η προσωρινή λύση που προτάθηκε για τη μεταφορά των μαθητών μας, για το τρέχον σχολικό έτος, στο κτίριο του παλαιού Γυμνασίου μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους”.

Ο Σύλλογος αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως “το παλαιό Γυμνάσιο Κορώνης βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή και επικίνδυνη κατάσταση. Η μετακίνηση των παιδιών μας σε έναν τέτοιο χώρο δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε -το κυριότερο- την ακεραιότητά τους”.

Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού - Νηπιαγωγείου Κορώνης είναι “ζητούμε επίσημα από τη Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδιο φορέα να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις και να προχωρήσει στη συστέγαση/συγχώνευση του σχολείου μας στο ολοκαίνουριο Γυμνάσιο, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει φέτος, με τα επίσημα εγκαίνια να είναι προγραμματισμένα για τον Σεπτέμβριο.

Είναι εφικτό και αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να βρεθεί μια ορθή τεχνική και διοικητική λύση. Η ασφάλεια, η υγεία και η ψυχική ηρεμία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν ζητάμε πολυτέλειες, ζητάμε το αυτονόητο: ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Καλούμε τον Δήμαρχο να κάνει πράξη τη μέριμνα για τη νέα γενιά του τόπου μας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές που διαθέτει ο Δήμος”.

(Στη φωτογραφία: Εικόνες με τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα του παλιού Γυμνασίου Κορώνης)