Παράσταση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι “περισσότερα από 100 είναι τα κενά στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του νομού μας” κι “εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις λιγοστές προσλήψεις αναπληρωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την απαράδεκτη πολιτική του υπουργείου Παιδείας απέναντι στη δημόσια εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων”.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σημειώνει: “Οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν είναι σταγόνα στον ωκεανό! Η σχολική χρονιά ξεκινά με 21.353 θέσεις που παραμένουν ακάλυπτες στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ περισσότερα από 100 είναι τα κενά στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του νομού μας.

Πίσω από κάθε ακάλυπτο κενό βρίσκεται ένα πραγματικό πρόβλημα: τάξεις χωρίς εκπαιδευτικό, κλειστά τμήματα ολοήμερου, παιδιά που δεν θα έχουν από την πρώτη ημέρα την υποστήριξη που δικαιούνται, ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήματα Ένταξης.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε νέα φάση προσλήψεων και να καλύψει όλα τα πραγματικά κενά. Τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο με τα «απολύτως απαραίτητα», ούτε με πρόχειρες λύσεις και συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού.

Τονίζουμε: Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με ψίχουλα! Η κατάσταση γίνεται διαρκώς χειρότερη. Δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές και αναπληρώτριες παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ελαστική εργασία και στα ελάχιστα δικαιώματα. Χιλιάδες νεοδιόριστοι βρίσκονται αντιμέτωποι με

την πίεση της αξιολόγησης, ενώ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιβιώσουν με μισθούς στα τάρταρα, μέσα σε ένα κλίμα αυταρχισμού και συνεχών πειθαρχικών διώξεων. Την ίδια στιγμή, η

δημόσια εκπαίδευση οδηγείται όλο και περισσότερο στην εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση.

Φτάνει πια! Κυβέρνηση, υπουργείο Παιδείας και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προχωρούν, με πρωτοφανή κυνισμό, σε ένα απαράδεκτο πετσόκομμα των μορφωτικών δικαιωμάτων των

μαθητών μας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών”.

Το Δ.Σ του Συλλόγου δηλώνει ότι διεκδικεί: “1. Άμεση κάλυψη όλων των κενών στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη τη χώρα. 2. Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς σε όλες τις ειδικότητες. 3. Σεβασμό στα παιδιά με αναπηρία και στις ανάγκες τους – κανένα παιδί χωρίς στήριξη. 4. Πραγματική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης με πόρους για το ανθρώπινο δυναμικό και όχι για επικοινωνιακές φιέστες. Προσλήψεις αναπληρωτών σε μία φάση! 5. Μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα”.