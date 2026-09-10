Εως 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το “Γεωργικό Σχολείο”

Το πρόγραμμα κατάρτισης αγροτών “Γεωργικό Σχολείο” θα υλοποιήσει το Εργαστήριο «Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο που υλοποιείται στη Μεσσηνία και καλύπτει μία βασική ανάγκη για συνεχή κατάρτιση σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στις αίθουσες του Τμήματος Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο. Οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Καλαμάτας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα): • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα,Τ.Κ. 24100,Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721045290, email: kedivim@uop.gr και n.kouzi@uop.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Κουζή - Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 14:00. Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αίτηση, βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών) και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.