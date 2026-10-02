Η έλλειψη γνώσης οδηγεί σε απάτες και αυταπάτες 

Τον τελευταίο χρόνο οι απάτες με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ που παίρνουν τηλέφωνο για να βγάλουν τα χρυσαφικά και τα χρήματα στο μπαλκόνι σε μια λεκάνη ή σε μια πλαστική τσάντα κάνουν θραύση. Οι περισσότεροι θεωρούμε εξωφρενικό το συγκεκριμένο γεγονός, όπως και το να πιστεύει κάποιος ότι θα έρθει η εφορία στο σπίτι να του μετρήσει τα χρήματα! Αυτά όμως που ακούγονται εξωφρενικά θεωρούνται απολύτως λογικά και πιθανά για μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας.

Η έλλειψη γνώσης για το πώς λειτουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες, οδηγεί στην εξαπάτηση από Ρομά, οι οποίοι γνωρίζουν τελικά καλύτερα την άγνοια του ανθρώπου απ' όσο νομίζουμε. Το έλλειμμα γνώσης κυρίως από ηλικιωμένους που πέφτουν θύματα απατεώνων δεν είναι όμως το μοναδικό ζήτημα. Θύματα απάτης πέφτουν και πολλοί άλλοι που θεωρούν τους εαυτούς τους «ψαγμένους» και υποψιασμένους. Από τα μνημόνια που θα καταργούνταν «με έναν νόμο και ένα άρθρο», μέχρι τις επιστολές του Ιησού, τη μετοχή της Τράπεζας Ανατολής και τα καταπιστεύματα που θα αποπλήρωναν το χρέος, όλα αυτά μαζί και το καθένα ξεχωριστά συγκροτούν μια τεράστια πολιτική απάτη που στοίχιζε και εξακολουθεί να στοιχίζει στη χώρα. Τα θύματα της απάτης που δίνουν τα χρήματά τους πληρώνουν μόνοι τους το έλλειμμα γνώσης και κοινής αντίληψης, αντίθετα, τις πολιτικές φαντασιώσεις και τις αυταπάτες τις πληρώνουμε όλοι.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε νέο κύκλο απατών, τόσο τηλεφωνικών όσο και ηλεκτρονικών. Η εκπαίδευση των πολιτών στην αντιμετώπιση των νέων κινδύνων είναι πρώτιστα στοιχείο κοινωνικής ευθύνης, καταρχήν των εταιρειών που εμπλέκονται. Η ΔΕΗ, οι τράπεζες και το δημόσιο τόσα χρήματα σκορπούν σε χορηγίες και ανούσιες διαφημίσεις, η χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας θα είχε προφανώς αποτέλεσμα, καθώς και σημαντική κοινωνική αξία και σημασία.

Η εκπαίδευση συνολικά του πληθυσμού στην αποφυγή της πολιτικής απάτης μέσω των αλγορίθμων που δημιουργούν ψεύτικες βεβαιότητες είναι προφανώς ένα πιο σύνθετο ζήτημα, για το οποίο απαιτούνται μέτρα διαφορετικού χαρακτήρα και βάθους. Μπαίνουμε σε μια εποχή εξαιρετικά σύνθετη, που απαιτεί κριτική σκέψη και αναζήτηση της αλήθειας μέσα σε έναν ορυμαγδό πληροφοριών και γεγονότων παραπληροφόρησης. Δεν αποτελεί πλέον αλήθεια ούτε αυτό που βλέπεις ούτε αυτό που ακούς, πρέπει να μάθεις να συνδυάζεις και να διασταυρώνεις. Πρέπει να μάθουμε όλοι να λειτουργούμε διαφορετικά, και αυτό δεν είναι εύκολο.

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