Συμμετοχικό εργαστήριο για παιδιά Γυμνασίου με αφορμή τα 40 χρόνια από τους σεισμούς του 1986

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον καθοριστικό για την Καλαμάτα σεισμό του 1986, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΤΤΑΚΤΟΥΣ με την παιδαγωγική ομάδα της υλοποιεί το πρόγραμμα «Καλαμάτα 1986-2026: Θραύσματα μνήμης- κοινότητα σε κίνηση», ένα διμερές συμμετοχικό εργαστήριο για παιδιά Γυμνασίου. Στα πλαίσιά του οι τέχνες (θέατρο, χορός, ζωγραφική) συναντούν ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής και μαζί προσκαλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αφουγκραστούν την τοπική ιστορία, τη σημασία του σεισμού, την αξία της συλλογικής δράσης για την μετέπειτα εξέλιξη της πόλης.

«Πώς ήταν η Καλαμάτα πριν από τον σεισμό;», «Έχεις ακούσει κάτι σχετικό;», «Ποια είναι η πόλη μας σήμερα;», «Πώς θα ήθελες να είναι η πόλη στο μέλλον;» είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Οι απαντήσεις διερευνώνται με την καθοδήγηση δύο εμψυχωτριών και με τη χρήση βιωματικών εκπαιδευτικών εργαλείων που κατά κανόνα απουσιάζουν από την εκπαιδευτική διαδικασία: θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, εργαλεία σύγχρονου χορού και εικαστικών, μία συμπυκνωμένη διαδραστική παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο και εναλλακτικές μορφές συλλογικού διαλόγου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί δωρεάν σε 4 τμήματα της Β’ Γυμνασίου σε 4 διαφορετικά γυμνάσια της πόλης τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2026. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παιδαγωγική ευθύνη του προγράμματος αναλαμβάνει η Γιώλικα Πουλοπούλου (καλλιτέχνιδα Παραστατικών Τεχνών, παιδαγωγός) και η Γεωργία Μπελογιάννη (φιλόλογος, ιστορικός) ενώ την αφίσα δημιούργησε η Λένα Μπορνόβα.

Λίγα λόγια για την Α.Μ.Κ.Ε. ΑΤΤΑΚΤΟΥΣ

Η Α.Μ.Κ.Ε. attactus δημιουργήθηκε το 2023 στην Καλαμάτα από τη Γιώλικα Πουλοπούλου (καλλιτέχνιδα Παραστατικών Τεχνών, παιδαγωγό) και τη Γιάννα Παπαδοπούλου (διαχειρίστρια Πολιτιστικών Δράσεων). Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία και προώθηση καλλιτεχνικών- εκπαιδευτικών εργαστηρίων, καλλιτεχνικών θεαμάτων, καθώς και η ανταλλαγή καλλιτεχνικών πρακτικών για την αισθητική εκπαίδευση του κοινού.

Αξιοποιώντας την καλλιτεχνική και παιδαγωγική κατάρτιση των μελών της, η attactus αναπτύσσει σταθερά συνέργειες τόσο με τοπικούς όσο και με εξωτερικούς φορείς υλοποιώντας δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το ίδρυμα Taller d'Art, Cultura i Creació (TACC) της Βαρκελώνης, την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης και τη Θεατρική Ομάδα Fraction.

Παράλληλα, έχει συμπράξει με την ομάδα κουκλοθεάτρου «Κοκού Μουκλό» και την Ηρώ Θεοδώρου, τις Α.Μ.Κ.Ε. «Aνάμεσα στους Μέρμηγκες» και «Τέχνες στο Μίξερ», τον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Ευγενία Βασ. Ασημάκου» και τον Πολυχώρο «Μπλε Βαλίτσα», εμψυχώνοντας εργαστήρια και συμβάλλοντας στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της δύο ανεξάρτητους κύκλους εργαστηρίων θεάτρου για ενήλικες, μία θεατρική παραγωγή και μία εν εξελίξει performance.