Προβλήματα στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας

Την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Καλαμάτας, “όπου η υγεία και η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών τίθενται καθημερινά σε σοβαρό κίνδυνο”, καταγγέλλει η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας.

Σε ανακοίνωση – καταγγελία της σημειώνει:

“Όπως αποδεικνύουν και οι σχετικές φωτογραφίες, δίπλα από την αίθουσα διδασκαλίας του ΕΝΕΕΓΥΛ, το λεβητοστάσιο παραμένει πλημμυρισμένο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα λιμνάζοντα, μολυσμένα νερά έχουν μετατραπεί σε μια τεράστια εστία μόλυνσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από σμήνη πολλών κουνουπιών που καθιστούν αδύνατη την παραμονή των παιδιών στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Αυτός είναι ο περιβόητος «σεβασμός» της δημοτικής αρχής και του κράτους προς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Είναι ντροπή, μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι αναγκασμένοι να κάνουν μάθημα δίπλα σε έναν υγειονομικό «βάλτο», εκτεθειμένοι σε ασθένειες και σε ένα περιβάλλον που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ανεκτή”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί “από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και: Να πραγματοποιήσει άμεση απάντληση των υδάτων και πλήρη καθαρισμό του λεβητοστασίου. Να προχωρήσει σε απολύμανση και απεντόμωση του χώρου για την εξάλειψη των κουνουπιών. Να εντοπίσει και να αποκαταστήσει τη βλάβη (διαρροή ή εισροή υδάτων) ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Να προχωρήσει σε συνολικό έλεγχο των σχολικών υποδομών του συγκροτήματος για την ασφάλεια των παιδιών μας”.

Και καταλήγει: “Η μόρφωση και η υγεία των παιδιών μας δεν είναι κόστος. Καλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε επαγρύπνηση και αγώνα για ασφαλή και σύγχρονα σχολεία”.