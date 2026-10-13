Η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για τη βία στα σχολεία

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας αναφέρει: “Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία και την αυτοδικία. Ο ξυλοδαρμός της νηπιαγωγού αποτελεί μια απολύτως απαράδεκτη ενέργεια. Καμία διαφωνία, κανένα περιστατικό και καμία συνθήκη δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν ή να δικαιολογήσουν τη σωματική βία, τις απειλές και την αυτοδικία εις βάρος των λειτουργών της εκπαίδευσης. Τέτοιες επιθέσεις πλήττουν την ασφάλεια των εργαζομένων και τραυματίζουν βαθιά ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Παράλληλα, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε, το οποίο αποτυπώνει συμπεριφορές της εκπαιδευτικού που υπερβαίνουν

το παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο σεβασμός στην προσωπικότητα, την φροντίδα και τη συναισθηματική ασφάλεια του παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Απαιτούμε την πλήρη, αντικειμενική και σε βάθος διερεύνηση όλων των πλευρών του περιστατικού, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των μαθητών/τριών και όλων των εμπλεκομένων.

Τασσόμαστε απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό και τον τηλεοπτικό κανιβαλισμό. Η απαραίτητη διερεύνηση των παιδαγωγικών παραπτωμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη βία, ούτε να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης κοινωνικού αυτοματισμού. Καταγγέλλουμε τη χυδαία εκμετάλλευση και την αποσπασματική προβολή του περιστατικού από μερίδα των ΜΜΕ και τηλεοπτικών προσώπων με φασίζουσα νοοτροπία, των οποίων ο λόγος αποτελεί ανοιχτή προτροπή σε λιντσάρισμα και ωμή βία. Στηρίζουμε την απόφαση της ΔΟΕ για προσφυγή στον εισαγγελέα.

Το υπουργείο Παιδείας και η Διοίκηση οφείλουν να στηρίζουν ολόπλευρα τον εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο του. Απαιτούμε από το υπουργείο Παιδείας και τη Διοίκηση

της Εκπαίδευσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και να παρέχουν ουσιαστική, μόνιμη ψυχολογική και παιδαγωγική στήριξη σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς – μακριά από τη γνώριμη λογική της επικοινωνιακής διαχείρισης και των εύκολων αφορισμών”.

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ σημειώνει: “Το δημόσιο σχολείο οφείλει να λειτουργεί ως ένας χώρος ασφάλειας, δημοκρατίας, παιδείας και προστασίας για όλα τα μέλη του. Δεν θα επιτρέψουμε τη μετατροπή του σε αρένα βίας και κανιβαλισμού”.