ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Διαμαρτυρία για έλλειψη σχολικών νοσηλευτών

Σε ανακοίνωση της με τίτλο “κανένα παιδί χωρίς νοσηλευτική υποστήριξη στο σχολείο” επισημαίνει πως “από τις 14 θέσεις σχολικών νοσηλευτών που απαιτούνται στην Καλαμάτα έχουν καλυφθεί μόλις οι 8. Αποτέλεσμα είναι νοσηλευτές να μετακινούνται μεταξύ σχολείων και παιδιά που χρειάζονται καθημερινή υποστήριξη να καλύπτονται μόνο ορισμένες ημέρες της εβδομάδας.

Οι ανάγκες περίθαλψης, προστασίας, φροντίδας ενός παιδιού δεν εμφανίζονται μόνο τις ημέρες που βρίσκεται ο νοσηλευτής στο σχολείο ούτε μπορούν να περιμένουν την επόμενη φάση στελέχωσης.

Οι γονείς καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά: να απουσιάσουν από την εργασία τους, να χάσουν μεροκάματα, να βρίσκονται στο σχολείο για να φροντίσουν το παιδί τους. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, βρίσκονται μπροστά στην αγωνία για την ασφάλειά του ή στο ενδεχόμενο να το κρατήσουν στο σπίτι. Αυτή η κατάσταση επιβαρύνει και τους εκπαιδευτικούς, που δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ασφαλής και ισότιμη συμμετοχή κάθε παιδιού στη σχολική ζωή αποτελεί ευθύνη του κράτους. Δεν μπορεί να εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας ή από τη δυνατότητα ενός γονιού να αφήσει τη δουλειά του. Η αντιμετώπιση των αναγκών της εκπαίδευσης και της υγείας με τη λογική του κόστους έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητα των παιδιών μας”.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές:

- Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

- Συνεχή νοσηλευτική υποστήριξη για κάθε παιδί που τη χρειάζεται, σε όλο το σχολικό του ωράριο.

- Να σταματήσει η πρακτική κάλυψης των κενών με μετακινήσεις που αφήνουν άλλα παιδιά χωρίς υποστήριξη.

“Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων να αναδείξουν τις ελλείψεις στα σχολεία τους και να δυναμώσουμε την κοινή διεκδίκηση με τους εκπαιδευτικούς και τους λοιπούς εργαζόμενους.

Καμία οικογένεια δεν πρέπει να μένει μόνη της μπροστά σε τέτοια προβλήματα. Η υγεία, η ασφάλεια και η μόρφωση των παιδιών μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση”, καταλήγει η ανακοίνωση της Ενωσης.