Μαθητές από την Πολωνία επισκέφθηκαν την Καλαμάτα

Οι μαθητές φοιτούν στο Λύκειο Nicolas Copernicus και κατά τη διάρκεια της εννιαήμερης παραμονής τους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους μαθητές του 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, έγινε παρουσίαση των δύο σχολείων από μαθητές των δύο χωρών, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρακολούθησαν μαθήματα ξένων γλωσσών και μαθηματικών και συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, στο Κάστρο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, καθώς και στην έκθεση γελοιογραφίας «Χιούμορ και Δικτατορία» στο Πνευματικό Κέντρο. Παράλληλα, οι μαθητές γνώρισαν την τοπική αγορά και δοκίμασαν παραδοσιακά εδέσματα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με θετικές εντυπώσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ οι μαθητές ανανέωσαν την υπόσχεσή τους να διατηρήσουν τη φιλία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.