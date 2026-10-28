Αντικαπνιστική δράση στο 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης

Αντικαπνιστική δράση με στόχο την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης ξεκίνησαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, αναδεικνύοντας το ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών σε τέτοια προϊόντα.

Με ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι ο αντικαπνιστικός αγώνας αποτελεί υποχρέωση όλων απέναντι στη νέα γενιά. Παρά τη νομοθετική απαγόρευση της πώλησης, της προσφοράς και της διάθεσης προϊόντων καπνού και νικοτίνης σε ανηλίκους, εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο παιδιά να προμηθεύονται τέτοια προϊόντα από συνομηλίκους τους, ακόμη και να τα διαθέτουν σε άλλα παιδιά.

«Δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι μαγκιά, δεν είναι αθώα συναλλαγή», υπογραμμίζουν, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα σοβαρό, καθώς αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το μέλλον των νέων. «Δεν αρκεί να λέμε στα παιδιά “μην καπνίζετε”. Πρέπει να τους δείχνουμε έμπρακτα ότι η υγεία τους αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε κέρδος», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται ο κρίκος μιας αλυσίδας που βλάπτει άλλα παιδιά», τονίζεται, απευθύνοντας κάλεσμα για κοινή στάση με στόχο σχολεία χωρίς καπνό και παιδιά με υγεία, αυτοπεποίθηση και μέλλον.