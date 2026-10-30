Μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει: Συνέντευξη του δημάρχου Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλου σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο οποίος επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών, σήμερα το πρωί, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των μικρών μαθητών και μαθητριών του σχολείου, για την υπό έκδοση μαθητική εφημερίδα τους «Απολλώνιοι Τύποι … σε Υακίνθινα Φύλλα».

Σε ένα ιδιαίτερο ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, ο κ. Βακαλόπουλος, ο οποίος συνοδευόταν από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών & Παιδείας, Γιώργο Κουλουβάκο και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τάκη Μπαρέλο και Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη, απάντησε στις ερωτήσεις που, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αξιοσημείωτη ωριμότητα, του έθεσαν οι μικροί δημοσιογράφοι.

Αναφέρθηκε, ειδικότερα, στον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, στην καθημερινότητα της πόλης και των Κοινοτήτων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συμμετοχής όλων στα κοινά, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη της ιστορικότητας των Αμυκλών μέσα από στοχευμένες δράσεις. Μάλιστα, αμέσως μετά τις απαντήσεις που έδωσε, ο κ. Βακαλόπουλος έκανε και ο ίδιος ερώτηση σε καθένα παιδί ξεχωριστά για το τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει.

Ο δήμαρχος Σπάρτης συνεχάρη για την πρωτοβουλία τους, την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών, Ελένη Παπαδοπούλου και τους εκπαιδευτικούς Ευγενία Βρέλλη, Πηνελόπη Κώνστα, Ελένη Καπελέρη, Κωνσταντίνο Αλιφιέρη, Δημήτρη Βαχαβιώλο, Εμμανουήλ Παυλάκη, Κωνσταντίνα Θεοδωρακοπούλου, Ελένη Κοτσώνη και Ελένη Σαχλά, τονίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η ενθάρρυνση της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της ενεργού και ομαλής συμμετοχής των μαθητών μέσα από δράσεις και δραστηριότητες.

«Μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά τον ενθουσιασμό και την ιστορική υπερηφάνεια για τον τόπο τους και το αποδεικνύετε συνεχώς μέσα από τις δράσεις σας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βακαλόπουλος, ο οποίος δεσμεύθηκε να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δράση του σχολείου, ενώ αποδέχθηκε και την πρόσκληση-πρόκληση που του απηύθυναν οι μικροί μαθητές να τους επισκεφτεί εκ νέου και να παίξει μαζί τους μπάσκετ, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του σχολείου, Ελένη Παπαδοπούλου, ευχαρίστησε τον κ. Βακαλόπουλο για την παρουσία του και όπως είπε για τις ειλικρινείς, άμεσες και κατατοπιστικές απαντήσεις του. Όπως τόνισε η κ. Παπαδοπούλου «για το σχολείο μας η σημερινή επίσκεψη αποτελεί ένα ουσιαστικό μάθημα δημοκρατίας για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας». Ευχήθηκε στον Δήμαρχο καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του, εκφράζοντας την ελπίδα οι ιδέες που διατυπώθηκαν από τα παιδιά να αποτελέσουν μια δημιουργική πυξίδα για τις μελλοντικές δράσεις του Δήμου.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον κ. Βακαλόπουλο να ευχαριστεί τους μικρούς δημοσιογράφους για την όμορφη συζήτηση και να τους εύχεται καλή επιτυχία στην έκδοση της εφημερίδας τους, τονίζοντας ότι «η φωνή των παιδιών αξίζει να ακούγεται, γιατί μέσα από τις ιδέες, τα όνειρα και τις προτάσεις τους διαμορφώνεται η Σπάρτη του αύριο».