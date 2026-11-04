Συνεχίζεται το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Νέα ημέρα δράσεων σήμερα Τετάρτη, για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας. Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων και δημιουργικά εργαστήρια σε σχολεία της πόλης.

Στις 10 το πρωί, στο 1ο Δημοτικό, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Η Ραμού και η φάλαινα Μπελού», ενώ την ίδια ώρα στο 14ο Νηπιαγωγείο θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Όλα μισά». Παράλληλα, το βιβλίο «Εσύ τι κουβαλάς;» θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας και το «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;» στο Νηπιαγωγείο «Το Περιβόλι της γιαγιάς».

Από τις 10.30 έως τις 11.30 π.μ., στο Νηπιαγωγείο «Το Puzzle», η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Ένα φτερό πολλά… παιδιά». Τα παιδιά θα χρωματίσουν φτερά και στη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουν για να «ντύσουν» τον ήρωα της ιστορίας, τον κύριο Παγώνη.

Το πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 12.40 μ.μ., με την παρουσίαση του βιβλίου «Για ένα κομμάτι Ψωμί» στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Στις 6 μ.μ., στη Λιλιπούπολη (Καλλιθέα), η Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Πες το ξόρκι δυνατά… Μούσικατ βρήκα με σένα μεγάλο μπελά!». Με αφορμή το βιβλίο «Ποιος φοβάται τη Μούσικατ;», τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εικαστικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια και θα αναζητήσουν το πιο δυνατό ξόρκι της Μούσικατ.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται έως την Παρασκευή, με συγγραφείς, εικονογράφους και δημιουργούς να συναντούν τους μικρούς αναγνώστες.