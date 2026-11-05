Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο

Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Αρνόκουρου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με τη συμμετοχή διδασκόντων, φοιτητών, καθώς και εκπροσώπων του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος, αποσκοπούσε στην επίσημη υποδοχή των νέων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, την ενημέρωσή τους για τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές διαδικασίες και την ομαλή ένταξή τους στο πανεπιστημιακό περιβάλλον της Καλαμάτας. Η τελετή ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα που απηύθυνε προς τους πρωτοετείς φοιτητές και τις φοιτήτριες ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Αθανάσιος Χρήστου.

Ο κ. Πρόεδρος καλωσόρισε και συνεχάρη τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες για την επιτυχία τους, τονίζοντας ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπερβαίνει την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και αποτελεί μία ουσιαστική διαδικασία πνευματικής και προσωπικής ανάπτυξης μέσω της οποίας οι νέοι έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, να διευρύνουν τα όρια της γνώσης και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Δεν παρέλειψε, επίσης, να υπενθυμίσει στους πρωτοετείς την ευγνωμοσύνη που οφείλουν να αισθάνονται προς τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, καθώς αυτοί υπήρξαν οι αφανείς υποστηρικτές της επιτυχίας τους, όπως βεβαίως θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν και σε αυτό το νέο βήμα της ζωής τους. Διαβεβαίωσε, τέλος, τους πρωτοετείς φοιτητές ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος θα βρίσκεται στο πλευρό τους, προσφέροντάς όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξέλιξή τους και τους ενθάρρυνε να διατηρήσουν ζωντανή την περιέργεια και τη διάθεσή τους για αναζήτηση. Η τελετή συνεχίστηκε με παρουσιάσεις από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος σχετικά με τον Οδηγό Σπουδών, την Πρακτική Ασκηση και τις δυνατότητες κινητικότητας των φοιτητριών μέσω του προγράμματος Erasmus +. To διοικητικό προσωπικό του Τμήματος με τη συνδρομή στελέχους της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου ενημέρωσαν ακολούθως τους νέους φοιτητές για τη λειτουργία της Γραμματείας, τους παρουσίασαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αλλά και για τις γενικότερες παροχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, μέλος ΕΤΕΠ από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους εξήγησε τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, τη διαδικασία δανεισμού, καθώς και των σχετικών με αυτή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στο τέλος, ο Πρόεδρος αλλά και μέλη του Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος απηύθυναν και αυτοί, ύστερα από παρότρυνση του κ. Προέδρου του Τμήματος, χαιρετισμό προς τους πρωτοετείς φοιτητές και τους ενημέρωσαν για τη λειτουργία του Συλλόγου. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των πρωτοετών φοιτητών που εισήχθησαν με την υψηλότερη βαθμολογία στο Τμήμα ως αναγνώριση της προσπάθειάς και της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι πρωτοετείς φοιτητές Βασίλειος Κοσμόπουλος, Βασίλειος Τσιμπούρης και Αναστάσιος-Αγγελος Κωνσταντόπουλος οι οποίοι καταλάμβαναν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση κατάταξης αντίστοιχα. Με την υποδοχή των νέων φοιτητών, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με την καλλιέργεια αξιών, τη δημιουργικότητα και την ουσιαστική υποστήριξη κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.