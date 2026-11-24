Περιβαλλοντική δράση κατά των πλαστικών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου από το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Ειδικότερα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου δέκα μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας από το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Από το θρανίο στον πολίτη», πήραν μέρος στη δράση του σχολείου για την καθαριότητα γύρω από τους σχολικούς χώρους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μάζεψαν εκατοντάδες πλαστικά, κυρίως μικρά κομμάτια πλαστικών και μπουκάλια, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην όμορφη εικόνα του σχολείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας είναι η φιλόλογος Ελένη Στραβάκου.

Η δράση αυτή, που συντονίζεται από την Plastic Clever Schools, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και σε άλλες 66 χώρες από

2.517 μαθητικές ομάδες, συμβάλλοντας στον αγώνα κατά των πλαστικών μιας χρήσης.