H «πρωταγωνίστρια» του Κυπαρισσιακού: Μία χελώνα που αναπαράγεται από το 1993

Τριάντα δύο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 2025, η ίδια χελώνα –πλέον μια «έμπειρη» μητέρα– επέστρεψε στο ίδιο μέρος για να αφήσει τα αυγά της, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην περιοχή. «Όταν αναλύσαμε τους κωδικούς των χελωνών καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια χελώνα που είχε μαρκαριστεί πρώτη φορά στην περιοχή πριν 32 χρόνια! Συγκεκριμένα, η χελώνα P4849 είχε μαρκαριστεί στις 7 Ιουλίου 1993 και σήμερα αποτελεί τη χελώνα με τη μεγαλύτερη τεκμηριωμένη διάρκεια αναπαραγωγικής ζωής στον Κυπαρισσιακό Κόλπο», αναφέρουν οι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Η χελώνα αποτελεί πλέον ζωντανό σύμβολο της μακροβιότητας. Από την πρώτη παρατήρηση το '93 έως σήμερα, έχει καταγραφεί σε 10 ενδιάμεσες αναπαραγωγικές περιόδους (ανά 2-7 έτη) στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 18 επιβεβαιωμένες φωλιές. Είναι πολύ πιθανό να είχε ωοτοκήσει και σε άλλες χρονιές ή να είχε δημιουργήσει επιπλέον φωλιές. «Είναι συγκλονιστικό να σκέφτεσαι ότι αυτή η χελώνα κολυμπά στη Μεσόγειο πριν καν εξαπλωθεί η χρήση των κινητών τηλεφώνων, επιβιώνοντας από χιλιάδες κινδύνους, για να επιστρέψει, κάθε φορά, εκεί όπου γεννήθηκε» λέει η Υπεύθυνη εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ, Φρύνη Παπανικολάου. Αν και το απόλυτο ρεκόρ αναπαραγωγικής ζωής ανήκει σε μια χελώνα που ωοτοκεί στη Ζάκυνθο (37 έτη), η «πρωταγωνίστρια» του Κυπαρισσιακού αποδεικνύει ότι οι ελληνικές παραλίες είναι κρίσιμα καταφύγια ζωής. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αναπαραγωγική ζωή αυτών των πλασμάτων μπορεί να ξεπερνά τα 40 έτη, κάτι που η τεχνολογία των microchips (PIT tags) που χρησιμοποιούνται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ αναμένεται να επιβεβαιώσει τα επόμενα χρόνια.

Οι ώριμες θηλυκές χελώνες με πολυετείς και επαναλαμβανόμενες ωοτοκίες αποτελούν θεμέλιο για τη διατήρηση του πληθυσμού. Η προστασία τους είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς διασφαλίζουν τη φυσική ανανέωση και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες.

Γίνε μέρος της ιστορίας: Πίσω από κάθε τέτοια καταγραφή βρίσκονται οι εθελοντές που ξενύχτησαν στην άμμο. Η παρακολούθηση της ωοτοκίας των χελωνών στον Κυπαρισσιακό Κόλπο πραγματοποιείται από εθελοντές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ. Με τις αιτήσεις εθελοντισμού για το 2026 να έχουν ήδη ξεκινήσει, ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσκαλεί όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της φύσης, προστατεύοντας ενεργά τις θαλάσσιες χελώνες, να συμμετέχουν στα προγράμματα πεδίου. Γίνε κι εσύ εθελοντής και ίσως να είσαι εκείνος ή εκείνη που θα καταγράψει το επόμενο ρεκόρ αναπαραγωγικής μακροζωίας!

